Pătrășcanu și caruselul diplomației în relațiile româno-italiene. Care a fost soarta italienilor din România după 23 august 1944?

Trebuie spus că România și Italia căutaseră în 1943, soluții de a ieși împreună din războiul purtat alături de Axă, pe fondul certi­tudinii că după Stalingrad și Kursk-Orel, Războiul din Est era pierdut. În România și Italia erau regimuri de extremă dreaptă. În Italia însă, partizanii comuniști erau mult mai activi decât tovarășii lor „ilegaliști” din România.

Ca ilegalist, Pătrășcanu avea contacte cu diplomația Italiei de după căderea lui Mussolini, deși ei fuseseră fasciști care schimbaseră tabăra. Asta i se va reproșa ulterior la procesul care a culminat cu execuția sa. Ministrul Italiei la București, Renato Bova-Scoppa a fost diplomatul acreditat și după momentul verii 1943, al debarcării lui Mussolini. Asta, deși Mussolini din Republica de la Salo a trimis și el doi diplomați care însă nu au mai apucat până la 23 august 1944 să depună scrisorile de acreditare.

Pătrășcanu nu a putut face mai mult pentru diplomații și resortisanții italieni din România care au ajuns deportați în URSS. Acolo, Stalin avea de gând să îi trateze în funcție de cum reușeau comuniștii italieni să se înșurubeze în noul Guvern de după 1945. Palmiro Togliatti, numărul 1 în Partidul Comunist Italian era apreciat de Stalin.

Tocmai pe măsură ce poziția acestuia în politica Italiei a crescut, Stalin a permis revenirea prizonierilor acasă.

Pătrășcanu i-a spus sincer lui Scoppa că sovieticii tăiau și spânzurau. Totuși, Bova Scoppa chiar dacă a fost criticat de colegii săi care fie fugiseră din România, a avut implicarea lui. Va rămâne în diplomație, cu roluri, ce-i drept minore până în anii 50.

