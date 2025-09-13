EVZ Special

Pătrășcanu și caruselul diplomației în relațiile româno-italiene

Comentează știrea
Pătrășcanu și caruselul diplomației în relațiile româno-italieneSursa foto: Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Pătrășcanu și caruselul diplomației în relațiile româno-italiene. Care a fost soarta italienilor din România după 23 august 1944?

Revista Evenimentul Istoric vine cu o ofertă deosebit de interesantă . Numărul 90, augut-septembrie 2025,  oferă articole tematice deosebite. Revista poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Pătrășcanu, apropiat de diplomații italieni de la București

Trebuie spus că România și Italia căutaseră în 1943, soluții de a ieși împreună din războiul purtat alături de Axă, pe fondul certi­tudinii că după Stalingrad și Kursk-Orel, Războiul din Est era pierdut. În România și Italia erau regimuri de extremă dreaptă. În Italia însă, partizanii comuniști erau mult mai activi decât tovarășii lor „ilegaliști” din România.

Ca ilegalist, Pătrășcanu avea contacte cu diplomația Italiei de după căderea lui Mussolini, deși ei fuseseră fasciști care schimbaseră tabăra. Asta i se va reproșa ulterior la procesul care a culminat cu execuția sa. Ministrul Italiei la București, Renato Bova-Scoppa a fost diplomatul acreditat și după momentul verii 1943, al debarcării lui Mussolini. Asta, deși Mussolini din Republica de la Salo a trimis și el doi diplomați care însă nu au mai apucat până la 23 august 1944 să depună scrisorile de acreditare.

În culisele supravegherii comunicațiilor. Cum vrea Europa să scaneze mesajele private
În culisele supravegherii comunicațiilor. Cum vrea Europa să scaneze mesajele private
Polonia, în stare de alertă maximă. Aeroport închis la Lublin și avioane NATO în aer după amenințări cu drone
Polonia, în stare de alertă maximă. Aeroport închis la Lublin și avioane NATO în aer după amenințări cu drone

Pătrășcanu, Bova Scoppa, Togliatti

Pătrășcanu nu a putut face mai mult pentru diplomații și resortisanții italieni din România care au ajuns deportați în URSS. Acolo, Stalin avea de gând să îi trateze în funcție de cum reușeau comuniștii italieni să se înșurubeze în noul Guvern de după 1945. Palmiro Togliatti, numărul 1 în Partidul Comunist Italian era apreciat de Stalin.

Tocmai pe măsură ce poziția acestuia în politica Italiei a crescut, Stalin a permis revenirea prizonierilor acasă.

Scoppa, acuzat de colegii săi că nu i-a salvat

Pătrășcanu i-a spus sincer lui Scoppa că sovieticii tăiau și spânzurau. Totuși, Bova Scoppa chiar dacă a fost criticat de colegii săi care fie fugiseră din România, a avut implicarea lui. Va rămâne în diplomație, cu roluri, ce-i drept minore până în anii 50.

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie,  aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare.  Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:50 - O mănăstire din România, destinația preferată a turiștilor pasionați de filmele de groază
23:38 - Britanicii au descoperit „Blackpool-ul României”. Hotelul lui Hagi și berea ieftină, principalele atracții
23:26 - Experimente brutale în lagărul Dachau. Cercetătorii luminează trecutul întunecat
23:17 - Vacanța regală a copiilor lui Kate Middleton: pictură, bricolaj și meșteșuguri
23:08 - Câciu: Ce spune Dogioiu despre plafonarea adaosului comercial la alimente nu are nicio valoare
22:57 - În culisele supravegherii comunicațiilor. Cum vrea Europa să scaneze mesajele private

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale