International Partizanatul ABC i-a privat pe alegători de o dezbatere Trump-Harris corectă







Partizanatul moderatorilor de la ABC News i-a privat alegătorilor de o dezbatere corectă între Donald Trump și Kamala Harris, acuză doi politicieni democrați, într-un editorial din The Wall Street Journal.

Dezbatere Trump-Harris. Nicio reacție a moderatorilor ABC la minciunile Democratei

Prezentatorii l-au acuzat de mai multe ori de minciună pe Trump, dar pe Kamala Harris au lăsat-o să spună o minciună după alta.

La fel ca majoritatea americanilor care au urmărit dezbaterea de marți, amândoi credeam că Harris l-a învins pe Trump. Ea a avut replici pregătite și l-a aruncat în defensivă pe fostul președinte, iar el nu a putut ține pasul.

Dar, pe măsură ce am analizat videoclipul și am comparat notele, am devenit îngrijorați de rolul ABC News și de ceea ce a făcut acest post de televiziune democrației noastre. Moderatorii, care trebuiau să fie arbitri neutri, hotărâseră în avans că îl vor „verifica” pe Donald Trump, dar nu și pe Kamala Harris.

Minciunile Kamalei Harris despre Trump, dovedite ca false de mult timp

Ea a folosit toate acuzațiile aduse vreodată împotriva lui Donald Trump, indiferent dacă erau adevărate sau nu. Printre acestea, pentru a numi câteva, afirmațiile false că el este în favoarea interzicerii naționale a avortului și se opune fertilizării in vitro, că i-a numit pe neonaziști din Charlottesville, Virginia, „oameni foarte buni” și că a amenințat cu o „baie de sânge”. dacă pierde alegerile.

Fiecare dintre aceste afirmații este neadevărată: Donald Trump a spus clar că se opune interdicției naționale a avortului. El este în favoarea FIV și chiar a spus că guvernul ar trebui să plătească pentru asta.

I-a condamnat pe neonaziștii din Charlottesville. Și a prezis o „baie de sânge” financiară pentru industria auto dacă va pierde alegerile iar subvențiile pentru vehicule electrice acordate de administrația Biden-Harris vor continua.

Vechea dezbatere CNN, cu Biden și Trump, mult mai corectă

Dacă moderatorii s-ar fi adresat Kamalei Harris după ce a spus aceste minciuni și i-ar fi spus că aceste afirmații au fost dovedite ca false, am fi putut avea o cu totul altă percepție despre dezbatere, având în vedere felul în care tinde vicepreședinta să reacționeze atunci când este provocată.

Am putea spune că Donald Trump a avut o prestație bună până când nu s-a mai putut abține și a mers prea departe. Dar Donald Trump ar fi fost altfel dacă nu ar fi trebuit să petreacă atât de mult timp apărându-se împotriva acuzațiilor false și minciunilor spuse de Kamala Harris, iar America ar fi ajuns să afle mai multe despre planurile sale.

Gândiți-vă la dezbaterea Trump-Biden din iunie, în care moderatorii CNN au fost corecți. Dacă și-ar fi petrecut timp corectându-l pe Donald Trump, în timp ce l-ar fi lăsat pe adversarul său să spună orice minciună vrea, așa cum a făcut-o ABC News, rezultatul ar fi putut să nu fi fost la fel de inegal, iar Joe Biden ar fi putut fi totuși nominalizat. Dar CNN și-a făcut treaba în mod corect, iar publicul a primit o imagine semnificativă și corectă despre cei doi candidați.

Prestația moderatorilor ABC News, o batjocură pentru democrație

Când arbitrii fură la cântar, jocul se schimbă. Rezultatele trebuie aruncate la gunoi, ni se fură timpul, iar democrația este abătută de sensul ei. O dezbatere prezidențială nu ar trebui să fie un meci de wrestling regizat.

Ar trebui să prezinte doi candidați în condiții de concurență echitabile, astfel încât alegătorii să poată hotărî fără interferențe. Orice mai puțin de atât transformă în batjocură instituțiile noastre.

ABC News ar fi trebuit să verifice ambii candidați sau pe niciunul. Verificarea faptelor doar pentru unul dintre candidați a fost cea mai proastă decizie posibilă. Chiar și un democrat poate spune asta.

De multe ori constatăm că instituțiile democratice presupus neutre au fost corupte de părtinire. Moderatorii dezbaterilor trebuie să-și verifice părtinirile și să caute să fie scrupulos de corecți, altfel nu ar trebui să facă așa ceva.

Ar trebui să respecte reguli stricte și să provină de la mai multe rețele. Cel mai important, ei nu ar trebui să intervină, ci mai degrabă să aibă încredere în alegători pentru a lua propriile decizii. ABC News a subminat sistemul pentru toată lumea.

Mark Penn a fost un sondaj și consilier al lui Bill și Hillary Clinton, între 1995-2008, și este președintele Harris Poll și CEO al Stagwell Inc.

Andrew Stein a fost președinte al Consiliului orașului New York, 1986-1993.