PARLAMENTUL EUROPEAN a DECIS! Ce se va întampla cu STATUL de DREPT în ROMÂNIA

Parlamentul European a stabilit ca, în ședința de plen din 14 noiembrie, să voteze rezoluția privind statul de drept în România.





Conform agendei de lucru publicată pe site-ul Parlamentului European, pe 14 noiembrie, între orele 12:30 și 14:30, va avea loc o ședință pentru adoptarea rezoluției privind statul de drept în România.

Recent, președintele Klau Iohannis a declarat că este neobișnuită adoptarea unei rezoluții cu o lună înainte de preluarea președinției Consiliului UE.

„PE are dreptul să dezbată teme şi e dreptul lor să voteze rezoluţii. Am subliniat că prezenţa mea în PE nu avea legătură cu dezbatere aceea despre statul de drept în România. Am făcut declaraţii în România despre subiect. România este o democraţie funcţională şi respectă statul de drept, dar este o democraţie vie şi avem abordări despre care unii nu au opinie bună. Nu vreau să intru mai adânc în dezbaterile interne din România aici în PE. E extrem de neobişnuit pentru PE să dezbată şi să voteze o rezoluţie cu doar o lună înainte de a prelua preşedinţia Consiliului UE. Decizia aparţine PE”, a declarat Iohannis.

