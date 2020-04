Președintele Klaus Iohannis a anunțat că intenționează să prelungească starea de urgență și va emite un nou decret pentru încă 30 de zile. Potrivit prevederilor constituționale, starea de urgenţă instituită de preşedintele României poate fi prelungită de câte ori este nevoie, cu câte 30 de zile, însă, de fiecare dată va fi nevoie de aprobarea Parlamentului. Conform Constituției, odată cu prelungirea stării de urgență, șeful statului poate extinde sau restrânge aria de aplicare a acesteia în funcție de evoluția situațiilor de pericol.

Şeful statului a atras atenția în mai multe rânduri că este nevoie ca românii să respecte în continuare măsurile și restricțiile instituite de autorități în vederea combaterii pandemiei de coronavirus.

„Trăgând linie și adunând, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgență. În acest fel am solicitat guvernului să vină cu propuneri pentru a fi incluse în acest decret. Vom elabora textul decretului și la începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret care va prelungi starea de urgență cu încă o lună de zile. Această perioadă este absolut necesară pentru a ține evoluția epidemiei sub control”, a anunțat președintele Klaus Iohannis, în urmă cu câteva zile.