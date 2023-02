Paris Hilton spune că Harvey Weinstein a urmărit-o în baie când avea 19 ani și a bătut la ușă până când l-a luat paza de acolo

Întâlnirea a avut loc în seara următoare la gala amfAR găzduită de Weinstein, unde Paris Hilton a afirmat că a intrat într-o cabină de baie, iar Weinstein a urmărit-o. Ea a refuzat să deschidă ușa, iar el a început să ciocănească în ea și să strige: „Aceasta este petrecerea mea!”. Hilton a susținut că a venit paza și l-a luat de acolo. Toată situația a speriat-o foarte tare.

Când a fost întrebată dacă a auzit zvonuri despre comportamentul lui Weinstein față de femei, Hilton a recunoscut că a auzit, dar că nu a vrut să spună nimic despre asta din cauza puterii și influenței acestuia la Hollywood. Hilton a declarat că Weinstein era o figură puternică de care toată lumea era îngrozită, iar oamenii pur și simplu închideau ochii la comportamentul său.

Un reprezentant al lui Weinstein a negat acuzațiile, spunând că acesta a tratat-o întotdeauna pe Hilton cu respect și bunătate și a considerat că au avut o relație cordială. Purtătorul de cuvânt al lui Weinstein a mai declarat că povestea lui Hilton este falsă și că nu are nicio dovadă care să o susțină.



Hilton a dezvăluit că a fost drogată și violată când avea 16 ani

Weinstein ispășește în prezent o pedeapsă de 23 de ani de închisoare după ce a fost condamnat în 2020 pentru viol și agresiune sexuală în New York. Săptămâna trecută, producătorul de la Hollywood a fost condamnat la încă 16 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de trei capete de acuzare pentru viol și agresiune sexuală. Cea de-a doua sentință îi asigură lui Weinstein restul vieții în spatele gratiilor.

În același interviu acordat revistei Glamour UK, Hilton a dezvăluit că a fost drogată și violată când avea 16 ani. Ea a susținut că a fost invitată în casa unui grup de bărbați mai în vârstă, după ce i-a întâlnit la mall-ul Century City din Los Angeles. Hilton a spus că, după ce a băut un pahar de vin cu fructe de pădure, a început imediat să se simtă amețită, ceea ce bănuiește că s-a datorat faptului că a fost drogată cu ceva. Hilton a declarat că s-a trezit câteva ore mai târziu cu imagini în care unul dintre bărbați se afla deasupra ei, îi acoperea gura și îi șoptea că visează.

Hilton a dezvăluit, de asemenea, că profesorul ei o pregătea pentru ceva anume când avea 15 ani. Ea a susținut că profesorul o suna la telefon, flirta cu ea și încerca să o facă să se simtă ca o femeie matură. Hilton a spus că, într-o zi, profesorul ei a apărut acasă la ea și a stat în mașină cu ea până când au sosit părinții ei. Apoi a plecat în viteză, iar Hilton a speculat că, dacă părinții ei nu ar fi apărut, ar fi încercat să facă altceva. S-au sărutat doar, dar Hilton a simțit că situația a fost nepotrivită și și-a șters-o din memorie până ani mai târziu.

În concluzie, acuzațiile lui Hilton către Weinstein se adaugă la numeroasele acuzații de comportament sexual inadecvat și agresiune sexuală la adresa fostului mogul de la Hollywood. Curajul lui Hilton de a vorbi despre experiențele sale de agresiune sexuală și de aranjare este lăudabil, deoarece aruncă lumină asupra prevalenței unui astfel de comportament în societate. Să sperăm că povestea ei îi va încuraja și pe alții să iasă în față și să caute dreptatea cuvenită.

