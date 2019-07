Astfel, între 15 și 17 august 2019, Parcul Național Piatra Craiului se va transforma în scena pe care vor urca pe rând 22 de nume sonore ale muzicii rock și folk românești.

Prima zi a festivalului, joi, 15 august, se va deschide cu Mr. Jurjak, The Mono Jacks, Toulouse Lautrec, The Case, Nourunegru, Emeric Imre și Daniel Fat. Vineri, 16 august vor concerta la Folk Rock Fest Piatra Craiului Vița de Vie, Implant Pentru Refuz, Luna Amară, The Different Class, Tapinarii, Bucium, Ovidiu Scridon, Dinu Olarașu. Cea de-a treia zi de festival, sâmbătă, 17 august vor urca pe scenele din Piatra Craiului Coma, Trooper, Byron, Robin and the Backstabbers, Via Daca, Titus Constantin, Daniel Iancu.

Folk Rock Fest Piatra Craiului este un proiect unic în România, un festival cu muzică bună, amenajare realizată de artiști plastici, activități în natură, workshopuri, sport și bună dispoziție care se subscriu devizei: “Să multiplicăm prin artă valoarea naturii, nu să o distrugem!”. Primul festival dedicat naturii, Folk Rock Fest Piatra Craiului este amplasat pe malul Bârsei, în spatele scenei principale fiind profilată silueta muntelui supranumit ”Craiasa Carpatilor”.

Festivalul va avea un spațiu de camping de 5000 de corturi, zona de plajă, loc de joacă pentru copii, diverse jocuri și activități interesante pentru participanți, zona de party dar și ecrane pe care se vor vedea imagini cu animalele sălbatice surprinse de camerele de supraveghere ale parcului național. Cele 16 hectare pe care se va desfășura Folk Rock Fest Piatra Craiului vor fi amenajate doar cu materiale prietenoase pentru mediu, cu arhitectură și scenografie inspirată din natura și mitologia spectaculoasă a parcului național. Festivalul va fi totodată cadrul unde se pun bazele unei mișcări care să aducă artiștii plastici în natură și care va purta numele ART Station.

Întregul concept este gândit să aducă cât mai aproape de oameni experiența naturii sălbatice, emoția pozitivă pe care natura o provoacă, fară a deranja sălbăticia. Ziua vor fi organizate diferite excursii și activități creative, iar seara va aduce concerte și petreceri.

Festivalul își propune să nu folosească pe cât posibil recipiente din plastic, să strângă selectiv deșeurile și să fie un exemplu de festival cu adevărat verde. O întreagă campanie va fi susținută în acest sens pe rețelele de socializare, în consens cu mișcările: #trashtag și #plasticfree.

Inițiatorul proiectului este Asociația Ecoturistică Zărnești-Piatra Craiului, care a preluat anul trecut evenimentul „Folk de Zărnești” și l-a transformat într-un succes pe plan local, arătând cât de mare nevoie este de activități distractive, educative și recreative pentru turiști. Peste 60 de pensiuni din zonă sunt deja partenere în proiect, cea mai mare mobilizare la nivel local de până acum. În fiecare an în Parcul Național Piatra Craiului vin aproximativ 200 000 de turiști, atrași de frumusețea locului, marea majoritate în lunile de vară.

