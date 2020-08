5 august

Paradoxul timpului. Călătoria în timp nu este posibilă. HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR

Pe 5 august s-au născut John Huston, Guy de Maupassant, Neil Armstrong, Robert Taylor, John Saxon, Irene a Olandei, Ilia Repin, Rodica Popescu-Bitănescu, Marin Preda, Dorin Mateuţ, Nina Facon.

Sinaxar. În calendarul creştin-ortodox este Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului. Sfinţii Ioan Iacob de la Neamţ (român), Evsignie, Fabian de la Roma.

Legea strămoşească, nimic în „Kalendar”

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi am primit, mai demult, un articol de la „The New York Times”, cu titlul “The Island Where People Forget To Die”. Nu l-am citit, am crezut că este o reclamă pentru turism în insulele greceşti, reclame şi promovare absolut necesare în aceste vremuri, când, nejustificat, grecii sunt ocoliți și vorbiţi de rău.

Dar, aseară am primit un email de la un belgian la care ţin mult cu textul: „Povestea ta se confirmă!” şi un articol anexat, de data aceasta se numea „L’île où les gens oublient de mourir” şi provenea de la “Santé Nature”.

Am rămas câteva clipe pe gânduri: care poveste a mea se confirmă? Apoi am citit articolul.

Bun, rămân la părerea mea că este o promovare a turismului şi a investiţiilor în Grecia, dar este foarte bine făcută. Pe scurt, articolul începe cu povestea unui grec care a făcut războiul mondial alături de americani şi care, după încetarea ostilităţilor, s-a stabilit în State.

Afaceri, vilă în California, trei copii, două neveste – stil de viaţă american, “full catastrophe”, vorba lui Zorba Grecul. Stamatis Moraitis, aşa îl cheamă pe grec, sau cam așa ceva, află, în anul 1976, că are un cancer la plămâni, neoperabil, în ultimul stadiu. Nouă medici diferiţi confirmă diagnosticul. Cea mai optimistă prognoză îi mai dădea nouă luni de viaţă. Aşa că grecul nostru vinde tot ce putea să vândă şi se întoarce în locul lui natal, mica insula Icar din Marea Egee. Ca să moară acolo şi să fie îngropat creştineşte lângă moşii şi strămoşii lui.

Stamatis a încetat din această viață în februarie 2012 la vârsta de 102 ani, nu după nouă luni, în anul 1976. Nu a făcut chimioterapie, nu a luat nici măcar o aspirină! Tot ceea ce a făcut a fost să se întoarcă acasă şi să reia obiceiurile insulei, regimul alimentar, credinţa şi viaţa liniştită. Mult Soare și aer curat!

De ce Jean-Yves, prietenul meu din Bruxelles, spune că mi se confirmă povestea? Demult, acum patruzeci de ani, poate şi mai demult, eram la un foc de tabără, lângă ruinele Babilonului. Acolo l-am întâlnit pe Jean-Yves. O echipă internaţională de savanţi, împreună cu mulţi voluntari, tineri din toată lumea, reconstruia, bucăţică cu bucăţică, marea poartă a zeiţei Ishtar. O mai fi în picioare?