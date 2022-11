Papa Francisc, la Asti: „De pe aceste meleaguri, tatăl meu a emigrat în Argentina, am venit să redescopăr aroma rădăcinilor”

În cadrul omiliei în Catedrala din Asti, Suveranul Pontif a vorbit și în piemonteză: «Iisus ni se arată „a brasa duverte” (cu brațele deschise)”». El avertizează: „Toți credem că știm ce nu merge bine în societate, în lume, în Biserică – atât de multe lucruri sunt în neregulă în Biserică – dar facem ceva în acest sens? Valul răului se transmite prin indiferență”. Şi salută în piemonteză: «A la fame propri piasi’ encuntreve. Ch’a staga bin!», scrie La Stampa.

Sâmbătă dimineață, Papa Francisc a părăsit heliportul de la Vatican pentru a merge la Asti, într-o vizită privată, șipentru a se întâlni cu membrii familiei cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani a verișoarei sale, Carla Rabezzana. După prânzul în familie la Portacomaro, în provincia Asti, Episcopul Romei a făcut o vizită la un cămin de bătrâni din apropiere. Apoi, a mersla Tigliole, lângă San Carlo, pentru a petrece timp cu o altă verișoară.

În această dimineață, solemnitatea Domnului nostru Iisus Hristos Regele Universului, Papa Francisc a prezidat Liturghia pentru a întâlni comunitatea diecezană de unde au plecat părinții săi să emigreze în Argentina și tinerii proveniți din toată regiunea, cu ocazia celei de-a XXXVII-a Zi Mondiale a Tineretului, sărbătorită astăzi în anumite biserici.

După ce s-a întâlnit cu reprezentanții instituțiilor locale și a primit cetățenia de onoare de la primarul orașului Asti, Maurizio Rasero, Suveranul Pontif a părăsit Episcopia în jurul orei 10:00, unde și-a petrecut noaptea. „Așteptați aici de la 7:00? Pe frigul asta? Acum vă veți încălzi”, a spus el imediat ce a ieșit. Înainte de a urca în Papamobil, Pontiful a vrut să strângă mâna persoanelor prezente, care îl așteptau chiar la intrarea în Episcopie, în spatele barierelor. Alături de el era și episcopul de Asti, Monseniorul Marco Prastaro. La Asti, astăzi, temperatura minimă a scăzut la -2,2 grade. Procesiunea papală a străbătut orașul pe 1,7 kilometri în mijlocul unei mulțimi uriașe. Se vorbește despre 25.000 de oameni, care au venit la Asti să-l vadă pe Papa. Participă numeroase asociații de voluntari, precum și o desfășurare semnificativă de forțe de poliție, 300 de voluntari de Protecție Civilă și cel puțin 50 de voluntari de asistență publică de la ANPAS.

„M-am simțit întotdeauna cetățean din Asti”, a spus Papa Francisc, după ce i s-a acordat cetățenia de onoare. Primarul Rasero a povestit: «I-am citit motivațiile cetăţeniei de onoare, a mulţumit, a spus că s-a simţit mereu ca din Asti, chiar şi când era în Argentina, bunicii îi vorbeau despre Asti. Ne-a spus că a purtat mereu Asti în inimă. Când vorbește, spune „noi Astigiani”». A fost un «moment emoționant de câteva minute, care au părut un secol; când am ieșit de la întâlnire, ne-am uitat la ceas și ni s-a părut că am stat cu el mult mai mult timp, pentru că Sfântul Părinte dorea să vorbească cu noi. A fost o experiență umană în primul rând. Aseară, i-am pus pe noptieră o carte cu o sută de poezii în dialect de Nino Costa, în care am pus trei semne de carte, două pentru poeziile pe care le preferă, „Rassa nostrana” și „La Consolà”, și unul pentru cea care îmi place mie, „Madre Granda”, care în piemonteză înseamnă „bunica”. Am vorbit despre cultură, i-am spus Sfântului Părinte că suntem un oraș candidat pentru a deveni „Capitală a Culturii” și i-am spus că am deschis dosarul cu o frază a lui, cea în care spune că o societate care uită copiii și bătrânii, este o societate care își taie rădăcinile și își întunecă viitorul. Papa a recitit-o, ne-a mulțumit și ne-a spus că așa este».

Papa Francisc, la începutul predicii, afirmă: «De pe aceste meleaguri, tatăl meu a plecat pentru a emigra în Argentina; iar pe aceste meleaguri, devenite preţioase de datorită produselor bune ale solului şi mai ales de harnicia autentică a oamenilor, am venit să redescoper aroma rădăcinilor mele». Apoi, evidențiază: «Dar astăzi, Evanghelia ne reduce înapoi la rădăcinile credinței. Ele se găsesc în pământul arid al Calvarului, unde sămânța lui Iisus, murind, a făcut să germineze speranța: sădită în inima pământului, ne-a deschis calea spre Cer; cu moartea lui ne-a dat viața veșnică; prin lemnul crucii ne-a adus roadele mântuirii. Așa că să privim către El, la Crucifix”.

Pe cruce apare «o singură frază: „Acesta este regele evreilor”. Iată titlul: „Rege. Însă, observându-l pe Iisus, ideea noastră de rege este răsturnată. Să încercăm să ne imaginăm vizual un rege: ne va veni în minte un om puternic așezat pe un tron ​​cu însemne prețioase, un sceptru în mâini și inele sclipitoare pe degete, în timp ce el rostește cuvinte solemne supușilor săi. Aceasta este imaginea pe care o avem în minte. Privind la Iisus, vedem că el este exact opusul. El nu este așezat pe un tron ​​confortabil, ci agățat pe o schelă; Dumnezeu care „îi răstoarnă pe cei puternici de pe tronuri” lucrează ca un slujitor răstignit de cei puternici; împodobit numai cu cuie și spini, dezbrăcat de tot, dar bogat în dragoste, de pe tronul crucii nu mai predă mulțimilor cuvinte, nu mai ridică mâna să învețe pe alții. Face mai mult: nu arată pe nimeni cu degetul, dar își deschide brațele tuturor. Așa se manifesta Regele nostru: cu brațele deschise, „a brasa duverte”». (Articol: Domenico Agasso; Traducerea: Oana Avram, RADOR)