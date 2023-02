Papa Francisc: „Credința nu este o chestiune de formalități, ci o adevărată poveste de iubire”

Vorbind pe larg în alocuțiunea sa despre Evanghelia proclamată la Sfânta Liturghie de duminică, Papa Francisc a scos în evidență cuvintele lui Iisus, care spune: „Să nu socotiţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii! Nu am venit să desfiinţez, ci să împlinesc”. A împlini – a remarcat Papa Francisc – reprezintă un cuvânt-cheie pentru a-L înțelege pe Iisus și mesajul său. Ca să explice acest cuvânt, Iisus începe prin a spune „ceea ce nu este împlinire”. De exemplu, Scriptura spune „Să nu ucizi!”, dar acest lucru pentru Iisus nu este îndeajuns, dacă apoi omul îi rănește pe frații săi prin cuvinte. „Să nu comiți adulter!”, spune Scriptura, dar acest lucru nu este suficient, dacă apoi „trăim o iubire murdărită cu duplicități și falsități”. „Să nu faci jurământ fals”, spune Scriptura, dar pentru Iisus nu este suficient a face un jurământ solemn, dacă apoi acționăm cu ipocrizie.

A împlini înseamnă mai mult decât aceasta, iar Iisus, pentru a da un exemplu concret, se concentrează pe „ritul ofrandei”. „Dacă îţi aduci darul la altar”, spune Iisus, „şi acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă acolo, darul tău, în faţa altarului, du-te, împacă-te mai întâi cu fratele tău şi apoi, venind, oferă-ţi darul!”. Prin practica unei oferte aduse lui Dumnezeu se răspundea, de fapt, la gratuitatea darurilor sale și era un ritual foarte important: era interzisă întreruperea acestui ritual, cu excepția unor motive grave. Dar Iisus afirmă că trebuie să fie întrerupt, dacă un frate are ceva împotriva noastră, pentru a merge mai întâi să ne împăcăm cu el. Numai în acest fel, ritul este împlinit.

Papa Francisc: „Mesajul este clar: Dumnezeu ne iubește cel dintâi, gratuit, făcând primul pas către noi, fără ca noi să merităm aceasta. Așadar, noi nu putem să celebrăm iubirea sa, fără a face la rândul nostru primul pas pentru a ne împăca cu cel care ne-a rănit. În acest sens, există împlinire în ochii lui Dumnezeu, altfel observanța exterioară, numai la nivel ritual, este inutilă. Cu alte cuvinte, Iisus ne face să înțelegem că normele religioase sunt folositoare, sunt bune, dar ele sunt numai începutul: pentru a le duce la împlinire, este necesar a merge dincolo de literă și a le trăi sensul. Poruncile pe care Dumnezeu ni le-a dat, nu trebuie închise în seifurile sufocante ale observanței formale, altfel rămânem într-o religiozitate exterioară și detașată, argații unui dumnezeu-patron, nu fii ai lui Dumnezeu Tatăl. Iar Iisus aceasta vrea: să nu avem ideea de a servi unui dumnezeu-patron, ci unui Dumnezeu Tată și pentru aceasta este nevoie să mergem dincolo de literă”.

Această problemă, a recunoscut Papa Francisc, nu exista numai în timpurile lui Iisus. Se aude și în timpurile noastre, de exemplu, spunând: „Părinte, eu nu am ucis pe nimeni, nu am furat nimic, nu am făcut rău nimănui…”. Ca și cum ar spune: „Sunt în regulă”. Aceasta înseamnă, însă, „o respectare formală, care se mulțumește cu un minimum indispensabil, în timp ce Iisus ne îndeamnă la un maximum posibil”. În realitate, a continuat Papa Bergoglio, „Dumnezeu nu gândește cu ajutorul unor calcule și tabele. El ne iubește ca un îndrăgostit: nu la nivelul cel mai de jos, ci la maximum. El nu ne spune: „Te iubesc până la un anumit punct”. Nu, iubirea adevărată nu este niciodată până la un anumit punct și nu se simte niciodată în regulă. Iubirea merge mai departe, nu poate să facă altfel. Domnul ne-a arătat aceasta, dându-și viața pe cruce și iertându-i pe cei care l-au ucis. El ne-a încredințat porunca la care ține cel mai mult: să ne iubim unii pe alții, așa cum El ne-a iubit. Aceasta este iubirea care dă împlinire Legii, credinței și vieții”.

E necesar, de aceea, să ne întrebăm cum trăim credința? „Este o chestiune de calcule și formalități sau o poveste de iubire cu Dumnezeu? Mă mulțumesc să nu fac răul, să țin în regulă fațada sau mă străduiesc să cresc în iubirea de Dumnezeu și de ceilalți? Mă verific din când în când cu privire la marea poruncă a lui Iisus, mă întreb dacă îl iubesc pe aproapele meu așa cum El mă iubește pe mine? Pentru că e posibil să fim inflexibili în a-i judeca pe ceilalți și uităm să fim milostivi, după cum este Dumnezeu față de noi”. Fecioara Maria, care a îndeplinit la desăvârșire Cuvântul lui Dumnezeu, a fost invocația finală a Papei, „să ne ajute să împlinim credința noastră și iubirea noastră”.

Papa Francisc: „Știrile care vin din Nicaragua m-au îndurerat”

După rugăciunea „Îngerul Domnului”, Papa Francisc a salutat pelerinii din diferite țări și a făcut mai multe apeluri cu privire la dramele și crizele care marchează viața societății și a Bisericii. Primul apel lansat de Sfântul Părinte la rugăciunea „Angelus” a îndreptat atenția către sinistrații din Siria și Turcia, după dramaticul cutremur din zilele trecute.

Papa Francisc: „Continuăm să fim aproape, prin rugăciune și cu susținerea concretă, față de populațiile afectate de cutremur în Siria și în Turcia. Am văzut mai înainte, urmărind emisiunea tv „A sua immagine”, fotografiile acestei catastrofe, durerea acestor popoare care suferă din cauza cutremurului. Să ne rugăm pentru ele, să nu le uităm, să ne rugăm și să ne gândim la ce putem face pentru ele. Să nu uităm, de asemenea, de martirizata Ucraina: Domnul să deschidă căi de pace și să dea responsabililor curajul de a le parcurge”.

Un apel vibrant, apoi, a fost lansat de Papa Francisc în legătură cu situația conflictuală din Nicaragua, unde recent a fost condamnat la închisoare un episcop.

Papa Francisc a declarat: „Știrile care vin din Nicaragua m-au îndurerat nu puțin și nu pot aici să nu amintesc cu îngrijorare de episcopul [diocezei] de Matagalpa, monsenior Rolando Alvarez, la care țin foarte mult, condamnat la 26 de ani de închisoare, precum și de persoanele care au fost deportate în Statele Unite. Mă rog pentru ei și pentru toți cei care suferă în această scumpă națiune. Vă cer și vouă să vă rugați. Să-i cerem Domnului, de asemenea, prin mijlocirea Neprihănitei Fecioare Maria, să deschidă inimile responsabililor politici și ale tuturor cetățenilor la căutarea sinceră a păcii, care se naște din adevăr, dreptate, libertate și iubire și la care se ajunge prin exercițiul răbdător al dialogului. Să ne rugăm împreună Fecioarei Maria…”.

Papa Francisc a salutat, de asemenea, romanii și pelerinii, din Italia și din alte țări, menționând în mod special grupurile din Polonia, Republica Cehă, Peru, cetățenii congolezi, pe cei din Spania și din Portugalia.

La finalul rugăciunii „Îngerul Domnului”, Papa Francisc a invocat binecuvântarea apostolică, care ajunge prin intermediul mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință. (www.vaticannews.it -Traducerea Rador)