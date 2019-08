UPDATE ora 18:00 Martori din vecinătatea curții din Mangalia, în care a avut loc atacul armat în urma căruia un bărbat a murit împușcat în abdomen și altul a ajuns la spital cu plăgi la picioare, au sesizat că, în această după amiază, s-au auzit, din nou, două împușcături și urlete puternice. Polițiștii dezmint declarațiile vecinilor, însă confirmă scandalul. “Nu s-a tras niciun foc de armă. Zgomotul pe care l-au auzit cetățenii provine de la o grenadă care împrăștie gaze iritant lacrimogene. Nicio persoană nu a fost rănită. La acest moment polițiștii efectuează cercetări, iar la un moment dat un bărbat ar fi împiedicat, prin manifestarea unui comportament agresiv, desfășurarea normală a activităților de cercetare. Persoana în cauză a fost încătușată”, potrivit IPJ Constanța.

Pe de altă parte, în zona în care a avut loc incidentul există două camere de supraveghere ale Poliției Locale Mangalia, la care și Poliția Națională are acces. Imaginile din timpului atacului armat, când agresorii au intrat in curte, s-au încăierat și s-a tras cu pușca, rezultând un mort și un rănit, vor fi analizate de experții criminaliști.

Filmul intreg al atacului armat de la Mangalia

Un bărbat a fost împușcat în abdomen, iar altul in picior, de un individ care s-a folosit de o pușcă veche de vânătoare, gen flintă. Incidentul s-a petrecut pe strada Farului nr 2 din Mangalia. Atacul armat a avut loc în urma unui conflict iscat pe fondul unor certuri mai vechi între clanurile Puiana și Buruiană din Mangalia, cu antecedente penale în traficul de carne vie și de droguri. Cele doua familii, care sunt și rude, au chefuit împreună timp de doua zile la un botez al clanului Puiana, până aseară când s-au luat la bătaie după ce o femeie l-a gonit pe un membru al clanului Buruiană, strigând:” Ieși afară, drogatule!” Astăzi la prânz, agresorul, de 42 de ani, din familia lui Buruiană, a năvălit în curte, însoțit de câțiva indivizi și l-au luat la bătaie pe proprietar, atacându-i și rudele. Cearta a luat amploare, proprietarul l-a lovit pe agresor, moment in care acesta a ridicat pușca de vânătoare și a tras. Pe unul l-a nimerit în abdomen, pe celălalt la picioare. La fața locului au ajuns echipaje medicale precum și polițiștii din Mangalia. IPJ Constanța a trimis și ofițerii specialiști de la Serviciul Arme pentru a verifica daca arma este letală și dacă detinătorul are autorizație de port armă. Nu avea. Agresorul, F.B., a rămas la fața locului, susținând că a fost în legitimă apărare. Cele două victime au fost transportate la spitalul din Mangalia unde, la scurt timp, au ajuns și rudele. Scandalul care s-a declanșat a fost repede potolit de mascații mobilizați în zonă. Pentru bărbatul împușcat în abdomen, care intrase în stop cardiorespirator, a fost trimis un elicopter SMURD însă aparatul de zbor a făcut cale întoarsă la Constanța, bărbatul de 44 ani decedând la Urgența Spitalului Mangalia. Cealaltă victimă, tot de 44 ani, a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Ulterior, la Urgența Spitalului Județean s-a prezentat singur o altă victimă, a treia, prezentând o plagă împușcată în gambă. Cei doi bărbați, cu răni la nivelul membrelor inferioare, având cu multiple corpuri străine. După ce au primit asistență medicală, rănile le-au fost spălate și apoi au fost introduși pe camera de resuscitare, urmând ca ortopedul să se pronunțe dacă picioarele vor fi salvate intregi.