11 septembrie

Pandemie, criză, frică. Să accepți, sau să uiți? HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 11 septembrie s-au născut O. Hanry, Pierre de Ronsard, D.H. Lawrence, Carl Zeiss, Lola Falana, Gherman Titov, Ferdinand Marcos, Lev Oborin, Franz Beckenbauer, Moby, Alexa Visarion, Ion Panţuru.

În calendarul creștin-ortodox, pe 11 septembrie sunt Sfinții Teodora din Alexandria și Eufrosin bucătarul. Nimic în ”Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” din 11 septembrie 2001 este unul dintre cele mai cunoscute evenimente din timpurile moderne. Nu ne mai pierdem timpul cu rememorarea lui, sau cu fel de fel de interpretări, comentarii și teorii ale conspirației.

Se pune, doar, o întrebare: cine şi de ce a avut interesul să difuzeze aşa de mult acest eveniment? Să ne amintim doar că 97% din presa internațională, după cum afirmă Rupert Murdoch, este cea isterică, anarhistă, antinațională, de stânga, în mare parte controlată de musulmani. De exemplu, CNN și Euronews.

Dar iată ce am mai găsit în curierul de Bruxelles:

Datele culese de la serviciile de streaming video în Marea Britanie, dezvăluie faptul că britanicii au urmărit în perioada izolării la domiciliu, în special, filme apocaliptice și distopice.

Astfel, cele mai multe vizionări le-au avut After Earth, Minority Report și The World’s End. Analiza datelor pe perioada izolării a arătat că vizionarea filmului de acțiune post-apocalipsă After Earth a crescut cu 452%, pentru Minority Report cu 159% , Rise the Planet of the Apes cu 138%, Armageddon cu 116,8% iar pentru The World’s End cu 85%.

Examinând comportamentul psihologic din spatele acestor tendințe, o anchetă NOW TV efectuată pe 2000 de persoane, a arătat că un sfert dintre britanicii care au privit filmele ce ilustrau sfârșitul lumii, catastrofe majore sau apocaliptice se simțeu mai bine prin comparație cu situația generată de criza Covid. Printre cei care agreează filmele de această natură, 72% au considerat că izolarea a fost ușor de suportat și au declarat că se simt mai rezistenți din punct de vedere mental și emoțional în cazul unui al doilea val.

Privind filmele apocaliptice și unele emisiuni de televiziune, telespectatorii sunt capabili să anticipeze cele mai rele scenarii, se creează un fel de mecanism de adaptare care îi ajută să gestioneze frica legată de Covid-19, a explicat Jo Hemmings, un psiholog celebru în Marea Britanie. Evadarea din prezent, empatia și rezonanța cu acțiunea din film, le permit oamenilor să diminueze unele emoții negative create de pandemie și să se concentreze mai mult pe experiențele personajelor confruntate cu impactul catastrofelor care schimbă lumea noastră, fiind siguri totuși, că finalul filmului va fi unul pozitiv.