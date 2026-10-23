Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, a declarat că a primit „cu uimire și mâhnire” decizia președintelui Nicușor Dan de a sesiza Curtea Constituțională în legătură cu legea prin care localitatea ar urma să devină municipiu. Edilul a cerut reanalizarea demersului și a susținut că schimbarea statutului administrativ ar trebui să aducă beneficii locuitorilor, în special prin accesul la finanțări europene mai consistente, fără majorarea taxelor și impozitelor locale.

Pandele a invocat dezvoltarea localității, numărul persoanelor care ar locui efectiv în Voluntari și apropierea de Capitală. De asemenea, a contestat argumentele referitoare la lipsa unor facilități precum sedii universitare și un depozit propriu de deșeuri.

Primarul a solicitat o analiză amănunțită a sesizării și a cerut ca Voluntariul să fie evaluat după aceleași criterii aplicate altor localități care au dobândit statutul de municipiu în ultimii ani.

„Localitatea Voluntari se poate transforma în municipiu pentru bunăstarea locuitorilor săi, nu în defavoarea lor! Am citit cu uimire și mâhnire comunicatul Administrației Prezidențiale, privind sesizarea Curții Constituțională privind legea votată de Parlamentul României. Cer, din start, o analiză amănunțită a deciziei și să fie aplicată aceeași măsură orașului Voluntari, ca în cazul celorlalte localități din România care au devenit municipii în ultimii ani. În plus, situația din Voluntari este una mai aparte, fiind în zona metropolitană a Capitalei.”

Unul dintre argumentele invocate de Florentin Pandele se referă la diferența dintre populația înregistrată în statistici și numărul persoanelor care ar locui efectiv în localitate.

Potrivit primarului, Voluntariul figurează în rapoarte cu aproape 50.000 de locuitori, însă populația reală ar depăși 125.000 de persoane. Acesta a susținut că mulți dintre cei care locuiesc în oraș au încă domiciliul oficial în București sau în alte localități. Pandele a mai afirmat că pe raza orașului există peste 50.000 de unități locative:

„Sunt convins că președintele României, ca fost primar al Capitalei, știe realitatea localității noastre și că dezvoltarea orașului a fost majoră cel puțin în ultimul deceniu. În plus, situația demografică reală este diferită de statistici: dacă în rapoarte, orașul Voluntari are aproape 50.000 de locuitori, în fapt, aici locuiesc peste 125.000 de persoane, care încă domiciliază în acte în alte localități, în special în București. Sunt peste 50.000 de unități locative pe raza localității. Există municipii în România care au între 8 și 15 mii de locuitori.”

Primarul a respins argumentul potrivit căruia trecerea de la statutul de oraș la cel de municipiu ar conduce automat la majorarea taxelor și impozitelor locale. El a admis că schimbarea statutului ar permite autorităților locale să majoreze aceste obligații fiscale, dar a precizat că o astfel de măsură nu ar fi obligatorie.

Pandele a afirmat că administrația locală a anunțat deja că nu intenționează să crească taxele în cazul în care Voluntariul va deveni municipiu: „Deși simt că mă repet, o voi face de câte ori va fi nevoie: locuitorii din Voluntari nu vor plăti taxe mai mari, dacă orașul va deveni cândva municipiu. Da, transformarea ar da dreptul autorităților locale să majoreze taxele și impozitele locale, însă nu în mod obligatoriu.

Noi am anunțat dinainte că nu vom majora, pentru că nu acesta are scopul demersului nostru.”

Florentin Pandele a susținut că transformarea Voluntariului în municipiu ar putea aduce beneficii administrative, economice și financiare. În opinia sa, principalul avantaj ar fi accesul la finanțări europene mai consistente, inclusiv pentru proiecte de regenerare urbană, mobilitate și infrastructură: „Statutul de municipiu ar aduce orașului beneficii administrative, economice și financiare, toate în interesul locuitorilor săi.”

Primarul a afirmat că anumite axe de finanțare din programele europene sunt rezervate municipiilor sau polilor de dezvoltare urbană și a dat ca exemplu Programul Operațional Regional: „Principalul avantaj ar fi accesul la finanțări europene. Multe axe din programele cu fonduri nerambursabile, cum este Programul Operațional Regional, sunt destinate exclusiv municipiilor sau polilor de dezvoltare urbană. Ar fi o șansă pentru accesarea unor bugete considerabil mai mari pentru regenerare urbană, mobilitate (transport public electric, piste de biciclete) sau infrastructură.”

Pandele a răspuns și criticilor legate de lipsa unor sedii universitare și a unui depozit propriu de deșeuri în Voluntari. Primarul a susținut că nici toate municipiile din România nu dispun de asemenea facilități:

„Înțeleg că ni se reproșează că nu avem pe raza orașului sedii de universități și propriul depozit de deșeuri. Cu date, nu toate municipiile existente în România au astfel de facilități și, totuși, sunt municipii. Mai exact, din cele 103 municipii, doar circa 35 au filiale de universități și doar puțin peste 40 au depozit de deșeuri. Dacă discutăm strict de deșeuri, nici măcar București nu are propria groapă de gunoi.”

În ceea ce privește instituțiile de învățământ superior, edilul a invocat proximitatea față de București și distanțele mici până la mai multe universități. Potrivit acestuia, apropierea de Capitală ar explica de ce acestea nu și-au deschis sedii în Voluntari:

„Orașul Voluntari este lipit de Capitală, la granița cu Sectorul 1 și Sectorul 2, iar majoritatea Universităților sunt la distanță mică, 4 - 8 km, acesta fiind motivul pentru care nu au deschis sedii pe raza localității. De exemplu, Universitatea Tehnică de Construcții București și Academia de Poliție sunt aproape de limita orașului Voluntari, iar din centrul localității și până la Universitatea din București (cu facultăți specializate pe Litere, Matematică, Istorie, Chimie) sunt doar 7 km, cu legături permanente de transport public.”

Florentin Pandele a descris Voluntariul drept un pol de dezvoltare locală și a invocat transformările economice și educaționale din ultimii 26 de ani. Potrivit edilului, în localitate funcționează companii naționale și multinaționale din domenii precum IT, bancar, auto și servicii, iar aici se află și sedii ale unor ambasade sau reședințe ale ambasadorilor străini.

Primarul a menționat, de asemenea, rețeaua educațională a orașului, despre care a afirmat că include peste 30 de creșe, grădinițe, școli și licee, de stat și private, precum și programe de tip before-school și after-school și servicii de masă caldă:

„Cert este, însă, că Orașul Voluntari este un pol de dezvoltare locală și, fără modestie, una dintre localitățile din România care au cunoscut cea mai spectaculoasă și rapidă transformare în ultimii 26 de ani. Găzduiește numeroase companii naționale și multinaționale prestigioase (IT, bănci, auto, servicii), sedii ale ambasadelor sau reședințe ale ambasadorilor străini. De asemenea, are cea mai amplă rețea educațională din România, cu peste 30 de creșe, grădinițe, școli și licee, de stat și private, cu programe de before și after-school, masă caldă, inclusiv cele mai mare campusuri școlare american și britanic din țară.”

La finalul mesajului, Pandele i-a cerut președintelui Nicușor Dan să reanalizeze sesizarea, susținând că demersul pentru schimbarea statutului localității urmărește obținerea unor oportunități mai mari de finanțare nerambursabilă, nu majorarea taxelor locale: „Așadar, în calitate de primar al orașului Voluntari, solicit reanalizarea contestației, pentru binele locuitorilor din localitatea noastră, pentru oportunități ridicate de finanțare nerambursabilă, nu pentru taxe mai mari!”

Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională a României în legătură cu legea prin care Voluntari ar urma să fie declarat municipiu. Printre argumentele invocate de șeful statului se numără impactul fiscal asupra locuitorilor, fundamentarea schimbării statutului administrativ și îndeplinirea criteriilor legale pentru dobândirea statutului de municipiu.

Curtea Constituțională urmează să dezbată sesizarea pe 18 noiembrie. Până la eventuala intrare în vigoare a legii, Voluntari își păstrează statutul de oraș.