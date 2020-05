Continuă seria Marilor Spectacole ODEON difuzate online săptămânal. Așadar, joi, 14 mai, ora 18:00, „De vânzare / For sale”, un spectacol de Gianina Cărbunariu, câștigător al Premiului UNITER în anul 2015 la categoria „Cel mai bun spectacol”.

„Spectacolul va fi transmis prin live streaming pe pagina noastră de Facebook și va fi disponibil online pe canalul de YouTube până la ora 24:00. Vă rugăm să fiți îngăduitori vizavi de calitatea filmării, pentru că înregistrarea a fost realizată pentru arhiva teatrului și nu pentru difuzare. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, ne-au transmis reprezentanții Teatrului Odeon.

Jucat în Spania

„De vânzare / For sale” s-a jucat la Centrul Dramatic Național din Madrid, principala scenă de repertoriu a Spaniei. (data premierei: 28 mai 2014 ⎪ durată: 1h 35’).

Cu sprijinul Institutului Cultural de la Madrid, spectacolul, scris și pus în scenă de Gianina Cărbunariu, a fost prezentat în Spania, în cadrul Festivalul Internațional de Teatru de la Madrid „Una Mirada al mundo”, ediția din 2016 și în cadrul Festivalului Internațional de Teatru și Artă de Stradă de la Valladolid, ediția din 2017.

Premii

Mihai Smarandache, Premiul pentru „Cel mai bun actor în rol principal” la Festivalul Comediei Româneşti FestCO, 2015

Andu Dumitrescu, Premiul pentru „Cel mai bun scenograf” la Festivalul Comediei Româneşti FestCO, 2015

Premiul UNITER la categoria „Cel mai bun spectacol”, 2015.

„De vânzare / For sale” abordează problematica exproprierii terenurilor pornind de la interviuri și discuții avute cu țărani din centrul țării, dar și cu antropologi, sociologi, activiști și jurnaliști ori investitori străini interesați de agricultura la scară mare din România.

„De vânzare / For sale”

Un spectacol de Gianina Cărbunariu

Scenografia, video, light design: Andu Dumitrescu

Mișcarea scenică: Florin Fieroiu

Muzica: Bobo Burlăcianu

Cu: Alina Berzunțeanu, Antoaneta Zaharia, Marius Damian, Gabriel Pintilei, Alexandru Potocean, Gabriel Răuță, Mihai Smarandache

„De vânzare / For sale” a fost produs în cadrul proiectului „Hunger for trade”, organizat de Deutsches SchauSpielHaus din Hamburg (Germania), în parteneriat cu teatre din Belgia (Koninklijke Vlaamse Schouwburg), Marea Britanie (Royal Exchange Theatre), Africa de Sud (South African State Theatre), Brazilia (Cia do Tijolo), India (Indian Ensemble Bangalore), Burkina Faso (Théâtr’Evasion) şi Elveţia (Konzert Theater Bern).