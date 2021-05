Gheorghe Grigore Cantacuzino, denumit ,,Nababul” construia, bunăoară, între anii 1901-1903 un rafinat ansamblu arhitectonic.

Palatul Cantacuzino

Clădirea a fost construită dupa proiectele arhitectului Ioan D. Berindei. Acesta a colaborat cu mai mulți artiști ai vremii care au contribuit la decorarea cladirii.

Picturile murale poarta semnăturile maeștrilor G. D. Mirea, Nicolae Vermont, Costin Petrescu si Arthur Verona. Sculpturile și ornamentațiile sculptate sunt opera lui Emil Wilhelm Becker.

Decoratia interioara (tapiserii, candelabre, lampi, vitralii etc.) sunt rodul strădsniei Casei Krieger din Paris. Fațada atrage în mod deosebit atenția prin bogăția decorației sculpturale. Deasupra intrării, frontonul circular este prevazut cu stema princiara a Cantacuzinilor. Maria Cantacuzino s-a recăsătorit cu celebrul compozitor George Enescu, in 1937. Cuplul Enescu a locuit, intre 1945-1946, in casa din spatele palatului, destinată inițial administrației clădirii.

Palatul Ghika

În 1822 a inceput construcția Palatului Ghika și s-a incheiat in 1833, pentru domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica, chiar pe locul fostei case părintești și a funcționat ca reședința de vară a domnitorului. Fatada cladirii este de un rafinament deosebit, iar ornamentele ce decoreaza ansamblul reprezinta o trasatura specifica a Palatului Ghika. Palatul era amplasat între capelă (Biserica Ghica Tei ce a aparținut domeniului) și anexele gospodărești. Interiorul palatului, alcătuit din incăperi spațioase, poartă amprenta pictorului italian Giacometti. Legatura dintre parter si etaj se face prin doua scari monumentale din lemn masiv.

Palatul Stirbey

Prințul Stirbey a dat Domeniului strălucirea conferită de generozitatea spațiului și fericita amplasare, valorificând la maxim potențialul sau economic. Prințul Stirbey a introdus în circuitul înaltei societăți bucureștene. . În anul 1917, în Palatul rechiziționat de armata germană și-a stabilit locuința Mareșalul August von Mackensen. Aici a fost negociată pacea cu Puterile Centrale, semnată la 5 martie 1918.

Palatul Suțu

Un palat din Bucuresti, aflat înca în stare excelentă, este Palatul Suțu, actualul sediu al Muzeului National de Istorie. În 1833 marele boier hotărăște că vechile clădiri nu mai corespundeau transformărilor sociale, economice si mentale.

Arhitecții Johann Veit și Conrad Schwinck au fost insărcinați cu ridicarea marelui palat. Noul palat este construit în stil neogotic, cu patru turnulețe poligonale, amplasate doua cate doua pe părțile laterale. Palatul Suțu se remarcă prin spațialitatea interiorului, conferită de o cupolă similara aceleia de pe conacul de la Golești.

Castelul Vlad Țepeș

Și, un ansamblu inedit, este castelul Vlad Țepeș în zona Parcului Carol. Clădire relativ mică, in nuanțe de alb si ruginiu, nu înspiră mister sau secrete întunecate. Castelul a fost construit in 1906, la ordinele regelui Carol I. Acesta a dorit o copie fidela a Cetății Poenari, dar cu rol mai de graba decorativ.