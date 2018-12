Pachetele de prevenire private sunt atractive pentru românii care vor asistenţă medicală de calitate

Pachetele medicale pentru companii au fost lansate acum 20 de ani. De atunci, piața a evoluat, au fost dezvoltate soluții medicale noi, iar românii au devenit din ce în ce mai interesați de pachetele de prevenire private.





Potrivit unui sondaj realizat de IMAS, în 2016, medicii şi spitalele private din România se aflau în topul încrederii pacienţilor, în timp ce spitalele de stat se aflau pe ultimul loc în clasament. Cererea pentru abonamentele de prevenire a crescut în ultimii ani, iar datele oficiale arată că numărul lor a ajuns la aproximativ 1,5 milioane. Chiar dacă 90% dintre cetățeni beneficiază de asigurare medicală de stat, mulți nu sunt mulțumiți de accesibilitatea şi de calitatea serviciilor medicale publice, aşa că apelează la un abonament la o clinică privată. Investițiile majore în aparatură, în personalul și serviciile din spitalele private, îi fac pe români să opteze pentru abonamentele medicale private.

Cele mai recente date publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat) arată că România este statul din Uniunea Europeană care, în 2016, a alocat cel mai mic procent din PIB (5 la sută) pentru sănătate. La polul opus, se află Franţa (11,5%), Germania (11,1%) şi Suedia. Spre deosebire de România, statele vecine au cheltuit sume mult mai mari pentru sănătate. Bulgaria a alocat în 2016 o cotă de 8,23% din PIB, Cehia, 7,14%, Ungaria, 7,36%, şi Polonia, 6,52%. De asemenea, România ocupă ultimul loc și când vine vorba de suma cheltuită pe cap de locuitor pentru sănătate, respectiv 400 de euro. Suntem devansaţi de Bulgaria, cu 600 de euro, şi Polonia, cu 700 de euro. Statele care cheltuie cel mai mult sunt Luxemburg (5.600 euro), Suedia (5.100 euro) şi Danemarca (5.000 euro).

De la birou, la medic

Obiceiurile și activitățile nesănătoase, precum orele în șir petrecute la birou, în fața unui calculator, mâncatul pe fugă - de obicei nesănătos - somnul insuficient și lipsa activității fizice îi fac pe români să dezvolte o serie de afecţiuni ce pot fi anticipate sau diagnosticate timpuriu prin acţiuni de prevenire. Lor li se adaugă stresul și responsabilitățile de la locul de muncă, factori ce pot cauza probleme medicale. Pachetele de prevenire asigură accesul direct la servicii medicale de calitate, fără timp de așteptare și fără intermediari. Abonamentele medicale private facilitează calea pacienților către serviciul medical şi, spre deosebire de asigurările medicale, pacientul are o relație directă cu medicul. Serviciile medicale sunt accesate mai rapid, iar pacientul își poate vedea oricând dosarul medical. Cifrele arată că piaţa abonamentelor medicale este de aproximativ 250 de milioane de euro, în timp ce piaţa asigurărilor private de sănătate se situează în jurul valorii de 20 de milioane de euro. În acest context, doar câteva zeci de mii de persoane au o poliță de asigurare de sănătate.

Principalele avantaje ale abonamentului medical sunt preţul – abonementul medical este mult mai ieftin decât o asigurare medicală - şi uşurinţa cu care poate fi utilizat. În plus, costul asigurării variază de la an la an, în funcţie de modul în care a fost utilizată. De asemenea, cu un abonament, pacientul nu trebuie să plătească serviciile incluse. În cazul asigurărilor, clientul plătește și ulterior primește banii de la asigurator, după ce aduce toate documentele justificative.

Soc! BUSU, concediat la de la PRO TV? Ce se intampla acum!

Pagina 1 din 2 12