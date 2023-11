Ozzy Osbourne, rebel și la 75 de ani. Legenda heavy metal fumează iarbă, din nou

Într-un interviu legenda rock-ului Ozzy Osbourne a mărturisit că moartea nu-l sperie. Mai tare îl sperie gândul unei experiențe lungi, dureroasă și nefericită. Soția lui, Shannon este cea care îi mai atrage atenția că fumatul îl poate omorî, mai ales cu problemele de sănătate pe care le are.

Ozzy Osbourne: nu vreau să am o existență lungă, dureroasă și nefericită”

„Nu îmi este teamă de moarte, dar nu vreau să am o existență lungă, dureroasă și nefericită. Îmi place ideea că dacă ai o boală terminală, poți merge în Elveția și să rezolvi totul rapid. Am văzut cum a murit tatăl meu de cancer. I-am spus lui Sharon că am fumat o țigară cu iarbă recent și ea a zis, de ce faci asta? Te va omorî! I-am spus, Cât timp vrei să trăiesc? La cel mai bun, mai am 10 ani și, când îmbătrânești, timpul își accelerează ritmul”, a declarat pentru un tabloid britanic, Ozzy Osbourne.

În discuție a intervenit și Shannon, soția starului care a recunoscut că Osbourne e în continuarea un tip plin de umor, în pofida operațiilor pe care le-a suferit. Totodată, a evidențiat că o urmărește sentimentul neputinței și asta pentru că nu poate face nimic pentru a îmbunații starea de sănătate a rebelului Ozzy.

„Este cea mai lungă perioadă în care nu a mai lucrat niciodată”

„La unele momente, m-am simțit atât de neputincioasă și așa de rău pentru Ozzy. A trecut prin toate aceste operații și întreaga situație a părut a fi un coșmar. Nu și-a pierdut simțul umorului, dar mă uit la soțul meu și el este aici în timp ce toți ceilalți sunt pe drum. Asta este cea mai lungă perioadă în care nu a mai lucrat niciodată. Faptul de a fi acasă atât de mult timp i-a fost atât de străin”.

În urmă cu 20 de ani Ozzy a suferit un accident grav de motocicletă. Din 2003 și până în prezent artistul a făcut patru intervenții la coloana vertebrală. Ultima intervenție chirurgicală a suferit-o în acest an, moment la care i s-a descoperit și tumora. Totodată, în 2020 medicii l-au diagnosticat cu Parkinson.

Ozzy Osbourne a devenit celebru cu trupa Black Sabbath

Cunoscut sub numele de Prince of Darkness sau Madman of Rock, Ozzy Osbourne este în același timp muzician, vocalist și compozitor. S-a născut pe 3 decembrie 1948 în Birmingham sub numele de John Michael Osbourne. A ajuns celebru în întreaga lume ca lider al trupei Black Sabbath și ulterior ca artist solo.

În 1979 a fost dat afară din trupa Black Sabbath din cauza diferențelor de opinie și a consumului excesiv de substanțe interzise dar acest lucru nu l-a împiedicat să aibă o carieră solo de succes. Albumul ”Blizzard of Ozz” lansat în 1980 s-a bucurat de un real succes.

De-a lungul carierei Ozzy Osbourne a primit numeroase distincții printre care și prezența în Rock and Roll Hall of Fame cu Black Sabbath în 2006, potrivit Daily Motion.