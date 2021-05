Se pare că farfuriile zburătoare au avut nevoie doar de puțină rebranding. Dintr-o dată, toată lumea, de la politicieni la personalul militar, până la oficialii serviciilor de informații și la mass-media, pare să vorbească despre OZN, sau obiecte zburătoare neidentificate. Considerate până nu de mult o zonă interzisă, OZN-urile sunt acum discutate în mod deschis atât ca o curiozitate științifică, cât și ca potențială amenințare la adresa securității.

Sub denumirea mai respectabilă de „fenomene aeriene inexplicabile” (UAP – unidentified aerial phenomena) , existența lor a devenit un secret deschis, iar secretul este acesta: nimeni nu știe nimic sigur.

OZN observat în România, de trei piloți.

Evenimentul a fost mușamalizat, ordinul n-a lăsat loc de comentarii. Nimeni nu a văzut nimic.

În ceea ce privește Guvernul SUA, după ce a negat existența unor astfel de obiecte timp de mai bine de jumătate de secol, recunoaște acum că sunt reale și că armata este la fel de confuză ca și restul dintre noi. Lucruri ciudate se întâmplă pe cer. Majoritatea au explicații logice. Multe dintre ele, nu. Mergem mai departe și discutăm public, fără teama de ridicol.

Această schimbare de perspectivă a început probabil în 2017, când New York Times a dezvăluit existența unui program al Departamentului Apărării care investiga rapoartele despre OZN-uri – iată, îmi pare rău, UAP-uri – până în 2012. Interesul reînviat a determinat crearea unei unități de informații: Unidentified Aerial Phenomena Task Force. Care luna viitoare va prezenta Congresului SUA un raport public cu privire la cercetările sale despre obiectele misterioase.

Pentagonul a declasificat mai multe videoclipuri cu UAP-uri pe care spune că nu le poate explica. În urmă cu câteva săptămâni, „60 de minute” a intervievat foști piloți ai marinei militare care au descris întâlniri cu obiecte din spațiul aerian american care sfidau înțelegerea noastră a tehnologiei și fizicii: accelerare rapidă fără propulsie vizibilă, manevre inexplicabile, forme bizare, alte lucruri SF.

Dosarele X, din nou la modă

Totul este foarte grozav, mai ales pentru copiii din anii 1990 care și-au organizat viața în jurul episoadelor din „Dosarele X”. Serialul a avansat o poveste despre agenți guvernamentali care conspiră împreună cu o altă rasă în luptă cu niște coloniști extratereștri.

Dar, oricum, aceste evoluții din lumea reală devin, de asemenea, un pic dezamăgitoare, deoarece cu cât învățăm mai multe despre Univers, cu atât devine mai puțin interesantă narațiunea tradițională a OZN / UAP. Luminile inexplicabile de pe cer sunt distractive – și cu siguranță transformatoare pentru cei care le întâlnesc – dar se simt ca niște pietricele mici în comparație cu întrebări mai mari și mai fundamentale încorporate în căutarea mai largă a inteligenței extraterestre (SETI).

Și anume, suntem singuri sau nu? Și ce ar însemna cunoașterea răspunsului pentru viața pe Pământ? Și cum putem împăca probabilitatea unei vieți inteligente în afara sistemului nostru solar cu incapacitatea noastră de a o detecta până acum?

Cel puțin 36 de civilizații extraterestre

Am identificat zeci de exoplanete teoretic locuibile în curtea noastră cosmică. Unele aplicații ale ecuației Drake (care exprimă matematic probabilitatea vieții extraterestre) estimează că miliarde de civilizații extraterestre au existat de la formarea universului. Alții sunt mai conservatori; vara trecută, un grup de cercetători a susținut în Astrophysical Journal că există exact 36 de civilizații extraterestre „contactabile” în Calea Lactee.

Dar aceste calcule depind de lucruri pe care nu le vom înțelege până când, dacă și când, ne confirmăm lipsa de singurătate. În locul unei astfel de descoperiri, există doar mai multe întrebări.

De exemplu, există viața extraterestră într-o formă pe care o putem identifica sau comunicăm într-un mod pe care l-am recunoaște? Civilizațiile stăpânesc vreodată călătoriile galactice sau natura vieții inteligente trebuie să se autodistrugă mai întâi? Este posibilă coexistența între rasele interstelare sau societățile avansate supraviețuiesc devenind prădătoare? Transmiterea locului unde se află este o greșeală? Imensitatea spațiului face imposibilă detectarea pe o dimensiune umană?

Ce legătură au aceste întrebări cu farfuriile zburătoare?

Ei bine, dacă UAP-urile sunt într-adevăr obiecte extraterestre, ele răspund la toate și la multe altele, cu o specificitate care se conformează puțin prea bine propriilor noastre imaginații. Ce coincidență, cercetătorul SETI Jason Wright a scris recent în Slate, că UAP-urile „aparent încalcă legile fizicii la fel cum fac navele spațiale extraterestre din science fiction”.

De zeci de ani am scris și am visat despre omuleți verzi, răpiri pe timp de noapte pe drumuri de țară, conspirații guvernamentale, artefacte ascunse pe baze militare, tehnologie extraterestră cu inginerie inversă și așa mai departe. Și poate că totul este adevărat! Dar aș crede, și sper, că universul are povești mai bune de spus.