Craiova s-a impus la limită, cu scorul de 1 – 0, în disputa de pe stadionul „Ion Oblemenco”, cu Hermmanstadt, iar antrenorul principal al juveţilor, Marinos Ouzounidis, e la primul succes repurtat în Liga I. Tehnicianul grec în vârstă de 52 de ani nu e însă complet mulţumit de evoluţia alb – albaştrilor.

„E important că am obţinut cele trei puncte. Sunt mulţumit de modul în care am evoluat în prima repriză. Am jucat rapid, am reuşit să marcăm şi aceasta e, din perspectiva mea, cel mai important. În partea a doua însă, am încercat să ucidem meciul. Mi-aş fi dorit să jucăm precum în prima repriză, ofensiv, dar este bine şi aşa” a explicat antrenorul elen.

Ouzounidis vrea o Craiova ofensivă

Stilul defensiv adoptat de olteni, în cel de-al doilea mitan, nu a fost deloc pe placul lui Ouzounidis, care visează să transforme Craiova într-o formaţie spectaculoasă, cu o posesie prelungită şi cu o circulaţie rapidă a mingii.

„Nu pot să modific maniera de joc a echipei într-o singură zi. Va fi nevoie, de acum înainte, să menţinem ritmul pe care l-am arătat în prima parte a jocului. Suntem un club mare şi ne dorim să avem o posesie bună. Le-am solicitat jucătorilor să combine rapid” a menţionat grecul care sunt cerinţele sale pentru Cicâldău şi compania.

Avertisment pentru Rotaru: Nu se poate peste noapte

Ouzounidis cere timp pentru „schimbarea la faţă” a grupării din Bănie şi speră să nu mai vadă o „Ştiinţa” care cedează mijlocul terenului şi se apară aglomerat, în preajma propriului careu.

Tehnicianul i-a transmis și un avertisment patronului Mihai Rotaru. Ouzounidis afirmă că e nevoie de timp pentru a schimba actuala față a echipei. „Sunt câteva aspecte pe care vreau să le schimb, dar nu se poate peste noapte şi e clar că mai avem nevoie de timp. Nu e deloc bine pentru noi dacă adversarul are mingea şi îşi poate crea ocazii” a concluzionat antrenorul alb – albaştrilor.