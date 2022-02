Otrava prezentă în aerul din București i-a șocat pe specialiști. Acuzații grave! Pericolul e permanent

Primăria Generală a Capitalei urma să încheie un protocol de colaborare cu Garda Națională de Mediu, dar nu s-a ținut de cuvânt. „Poluarea în București e permanentă”, spune șefa GNM, comisar Mărioara-Artemis Gâtej. Garda de Mediu l-a acuzat pe Nicuşor Dan de indiferență. Deşeurile și arderile ilegale sunt din ce în ce mai întâlnite în București.

„Poluarea în București e permanentă. (…) Noi, în Capitală, nu avem un inventar a locuințelor care folosesc alt combustibil decât gazul metan, nu avem un inventar al mijloacelor de transport pe norme de poluare în București, nu avem un registru al spațiilor verzi în București.

Noi am avut discuții în mod repetat (cu primăriile de sector – n.r.), la începutul acestui an am încheiat chiar și protocoale de colaborare cu primăriile de sector, prin Poliția Locală, să ne acordăm sprijin.

Vreau să vă spun că s-a modificat legislația pe gestiunea deșeurilor anul trecut, competențe pe aplicarea prevederilor acestui act normativ s-au dat și Poliției, Poliției Locale”, a declarat, la TVR, Mărioara-Artemis Gâtej.

Primăria Generală a Capitalei, principalul vinovat

Mărioara-Artemis Gâtej a declarat că Primăria Generală a Capitalei nu a finalizat protocolul cu Garda Națională de Mediu după luni întregi de promisiuni. Bucureștenii sunt nevoiți să suporte poluarea permanentă.

„Nu știm pe ce considerent. Au participat la întâlnire, dar ulterior nu s-a concretizat protocolul. Garda de Mediu în momentul de față are 550 de comisari. Ca să protejeze populația întregii țări este total insuficient. În medie comisariatele noastre au între 6 și 8 comisari, care nu se ocupă doar de aceste probleme.

Noi verificăm poluatorii industriali, tot ce înseamnă substanțe chimice, transferul deșeurilor în punctele de trecere a frontierei. Avem nevoie de sprijinul Poliției Locale pentru aceste depozite necontrolate de deșeuri punctuale, pentru acele prestări de servicii care generează disconfort olfactiv și intră în competența administrației publice locale, pentru verificarea acestor probleme la operatori care nu necesită autorizație de mediu”, conchide Gâtej.