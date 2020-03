Elena Vijulie Tănase, jurnalist Digi24, a pus la ora 05.00, o postare care te înfioară:

„Otrava in aer. La 4.30- 05.00 dimineata nu e trafic, dar in zona Ion Mihalache nu se poate respira. Cand se trezesc si autoritatile, as vrea o explicatie. Dar zic sa renuntati la bancul cu ceata, vantul, curentii de aer. Sunt bucurestenca. Nu a fost niciodata asa. Niciodata. Nu suntem idioti. Ati importat gunoi si il ardeti odata cu plamanii nostri? Si ai vostri?”

Aceasta a demonstrat printr-o imagine de pe telefonul ei:

Potrivit surselor oficiale CAQI înseamnă Common Air Quality Index și este unitatea de măsură a calității aerului. Potrivit standardelor 120 caqi este o valoare care indică o poluare extremă. Un cititor i-a răspuns că „am inteles ca a luat foc ceva in zona garii azi-noapte”.

Elena Vijulie-Tănase a replicat imediat: „In zona Garii ia foc ceva suspect de frecvent. Dar nu e de la Gara. Aseara am avut de facut un drum spre Chitila. Aerul realmente te înneca. Nenorocirea asta trebuie oprită”.

Într-o verificare independentă, ezv.ro a consultat platforma aerlive.ro și a constatat că aerul în București la ora 05.00 era de nerespirat.

Avertismentul este la fel de înfricoșător: „Aerul este foarte poluat aici! Evită plimbările și exercițiile fizice în aer liber! Cele mai afectate persoane sunt copiii, persoanele în vârstă și cele care suferă de afecțiuni respiratorii!”

PM10, substanța cu concentrația cea mai mare în aer reprezintă denumirea standard pentru particule în suspensie.

Particulele în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și picături de lichid. Ele reprezintă un grup complex de poluanți care variază în funcție de dimensiune, formă, compoziție și origine. Particulele produse de traficul rutier includ emisiile de carbon provenite de la motoare, bucăți mici de metal și cauciuc din uzura și frânarea motorului, precum și praful de pe suprafețele rutiere. Altele includ reziduuri din construcții și industrie, precum și polen și particule de sol.

Particulele mai mari sunt, în general, filtrate în nas și gât și nu provoacă probleme. Particulele mai mici de aproximativ 10 micrometri, denumite PM10 și particule mai mici decât cele de 2,5 microni (PM2,5), se pot infiltra în căile respiratorii și adânc în plămâni și să provoace probleme de sănătate.

