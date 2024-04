Sport Cupa României. Oțelul a intrat în careul de ași, după. Moldovenii au dat lovitura în prelungiri, la Craiova







Cupa României. Oţelul Galaţi s-a calificat în semifinalele Cupei României la fotbal, după ce a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, joi seara, în Bănie, în ultimul sfert de finală. Singurul gol al meciului a fost înscris de portughezul Joao Lameira (114), din centrarea lui Mihai Adăscăliţei.

Cupa României. Oțelul Galați a învins Universitatea Craiova

Oţelul a dominat cea mai mare parte a jocului, care s-a desfăşurat în jumătatea Universităţii, cu o prestaţie apatică într-un meci de obiectiv. Gălăţenii au mai avut o ocazie mare, prin Teles (100), dar portarul David Lazar a intervenit salvator. Cea mai mare oportunitate a gazdelor a fost şutul lui Jovan Markovic (75), al cărui şut s-a dus pe lângă poartă.

În semifinale, Oţelul o va înfrunta pe Universitatea Cluj, în timp ce Corvinul Hunedoara va primi replica formaţiei FC Voluntari.

Universitatea Craiova - ACS SC Oţelul Galaţi 0-1 (0-0, 0-0), după prelungiri, Stadion „Ion Oblemenco” - Craiova

A marcat: Joao Lameira (114).

Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); al patrulea oficial: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Arbitru video: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitru asistent video: Rareş George Vidican (Satu Mare)

Observatori: Dan Victor Berbecaru (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Mihai Duras (Bucureşti) - FRF

Ivaylo Petev, după eliminarea Craiovei

Ivaylo Petev (48 de ani), tehnicianul oltenilor, a recunoscut că jucătorii săi au făcut câteva greșeli și că n-au meritat să se califice. El a mai declarat că nu poate da timpul înapoi.

Universitatea Craiova n-a meritat să se califice

„În general, ne-am creat foarte puține situații de gol. Am avut una sau două ocazii. Am făcut o greșeală în prelungiri care ne-a costat. Probabil nu am meritat să ne calificăm.Asta e realitatea. Nu putem să dăm timpul înapoi. Jucătorii au luptat, dar am oferit foarte puțin în plan ofensiv. Nu cred că am subestimat-o pe Oțelul.

Probabil că după aceste meciuri fără înfrângere a rămas în mintea jucătorilor ideea că poate fi mai ușor pe viitor, dar noi suntem vinovați pentru acest eșec. Am avut doi fundași cu care am vrut să atacăm. Am creat câteva ocazii. Am avut o singură ocazie clară, dar mi-aș fi dorit să avem mai multe. Trebuie să dăm merit Oțelului că s-a apărat foarte bine.

Nu știu cât de gravă e accidentarea lui Mitriță. Mâine va fi mai clar. O să vedem cine va putea juca cu FCSB. De ce să îmi fie frică? Și ei sunt 11, și noi suntem 11. Mai sunt multe meciuri, nu-l văd ca pe o finală de titlu”, a explicat Petev la Prima Sport.