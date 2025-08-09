Social

Ortodocșii pe stil vechi îl cinstesc pe Sfântul Pantelimon. Ce nu trebuie să faci astăzi

Ortodocșii pe stil vechi îl cinstesc pe Sfântul Pantelimon. Ce nu trebuie să faci astăzi
Republica Moldova. Unul dintre cei mai venerați sfinți ai Bisericii Răsăritene este cinstit astăzi de credincioșii ortodocși pe stil vechi. Sfântul Pantelimon este cunoscut ca „doctorul fără de arginți” și ca tămăduitor al trupului și sufletului. Fiind unul dintre primii medici creștini din istorie.

Sfântul Pantelimon s-a născut la sfârșitul secolului al III-lea, în Nicomedia (Izmitul de astăzi, Turcia), într-o familie înstărită. Tatăl său era păgân, iar mama – creștină. A studiat medicina cu unul dintre cei mai renumiți medici ai vremii, Eufrosin. Devenind cunoscut pentru priceperea sa.

După întâlnirea cu preoți creștini, Pantelimon a înțeles că medicina trupească trebuie completată de vindecarea sufletului. A folosit atât cunoștințele medicale, cât și rugăciunea, pentru a-i ajuta pe cei bolnavi. Lucru era fără a cere plată – de unde și supranumele de „doctor fără de arginți”.

Mucenicia și cultul său

În timpul persecuțiilor ordonate de împăratul roman Maximian Galeriu, Pantelimon a refuzat să renunțe la credința în Hristos. A fost arestat, supus la torturi și, în cele din urmă, decapitat. Moaștele sale au ajuns în mai multe țări. Capul este păstrat astăzi la Mănăstirea Rusicon de pe Muntele Athos, în Grecia.

Biserica îl cinstește pe Sfântul Pantelimon ca protector al medicilor, farmaciştilor şi al celor bolnavi, fiind invocat în rugăciuni pentru tămăduire trupească și sufletească.

Tradiții și evlavie populară

În această zi de sărbătoare, mii de credincioși merg la biserici pentru a se ruga sfântului, aprind lumânări și aduc pomelnice pentru sănătate. În unele zone, se obișnuiește ca bolnavii să bea apă sfințită închinată Sfântului Pantelimon.

Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, în Republica Moldova există aproximativ 1.200 de bărbați care poartă numele Pantelimon sau derivate precum Pintilie și Pantelei.

Sfântul Pantelimon rămâne, peste veacuri, un simbol al îmbinării între știință și credință, fiind model de compasiune, curaj și slujire dezinteresată.

