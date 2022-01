România va fi lovită crunt, este o amenințare fără precedent. Vasile Dîncu a spus de unde vine pericolul

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a susținut o declarație de presă în care a vorbit despre poziția României cu privire la tensiunile de la frontiera Ucrainei. Potrivit acestuia, principalul subiect de discuție din ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) va fi impactului unui posibil conflict.

Oficialul a discutat și despre ordinele de chemare a rezerviștilor, care au stârnit multă vâlvă în mediul online. Vasile Dîncu a precizat că astfel de ordine se trimit anual, prin rotație, și au ca scop verificarea. Ordinele de chemare a rezerviștilor nu au niciun fel de legătură cu tensiunile dintre Ucraina și Rusia. Momentan România nu plănuiește să trimită trupe militare în Ucraina, oficialul precizând că aceștia nu fac parte din NATO.

”Activarea rezerviștilor se face în fiecare an, prin rotație. În fiecare an facem această verificare (…) În niciun caz nu s-a discutat în acest moment despre activarea rezerviștilor, nu suntem în această situație.”, a spus Vasile Dîncu.

Întrebat de jurnaliști care este cea mai mare amenințare asupra populației la momentul actual, ministrul Apărării a menționat că nu este simplu de evaluat, însă consideră că pentru români, cea mai mare amenințare este criza energetică și facturile extrem de mari.

„Nu este simplu să evaluezi. Fiecare din aceste zone are gradul lui de periculozitate. Pentru populație, însă, cea mai mare amenințare, cred eu, sunt facturile la energie”, spune ministrul Apărării, Vasile Dâncu, întrebare care crede că este cea mai mare amenințare pentru români – pandemia, războiul sau facturile la energie.

Întrebat despre valoarea facturilor pe care le-a primit casă, ministrul a precizat că el vorbește doar din punctul de vedere al populației. Nu știe ce facturi a primit acasă, la Cluj.

„Eu am spus că cea ea mai mare amenințare sunt facturile. Am vorbit de amenințarea pentru populație, nu am vorbit de amenințarea la adresa României.

Eu stau la București și nu știu ce facturi am primit acasă la Cluj”, a spus Vasile Dîncu.