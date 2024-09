International Ordinea internaţională mondială, în fața celei mai mari amenințări. De unde vine marele pericol







Ordinea internaţională mondială este "ameninţată într-o manieră pe care nu am mai văzut-o de la Războiul Rece", au avertizat directorii serviciilor de informaţii externe din Marea Britanie şi din Statele Unite. Şefii MI6 şi CIA au mai spus că cele două ţări sunt alături în "rezistenţa în faţa ambiţiilor Rusiei şi a războiului de agresiune din Ucraina".

În premieră, Sir Richard Moore şi William Burns au scris într-un articol comun publicat în Financial Times că au întrezărit venirea războiului din Ucraina şi "am putut avertiza comunitatea internaţională", parţial prin declasificarea unor secrete, pentru a sprijini Kievul. De asemenea, ei afirmă că se depun eforturi pentru a "perturba campania iresponsabilă de sabotaj" a Rusiei în Europa, pentru a face presiuni în direcţia atenuării războiului dintre Israel şi Gaza şi acţiuni de contraterorism pentru a dejuca revenirea Statului Islamic (IS).

Războiul din Ucraina, cea mai mare amenințare pentru ordinea internațională mondială

Cei doi au vorbit, totodată, pentru prima dată în public împreună, la un summit de securitate desfăşurat sâmbătă la Londra. În editorialul din Financial Times, Moore şi Burns afirmă: "Nu există nicio îndoială că ordinea internaţională mondială - sistemul echilibrat ce a dus la relativă pace şi stabilitate şi a adus o creştere a nivelului de trai, a oportunităţilor şi a prosperităţii - este ameninţată într-o manieră pe care nu am mai văzut-o de la Războiul Rece." "Contracararea cu succes a riscului" se află la baza relaţiei speciale dintre Marea Britanie şi Statele Unite, au adăugat directorii MI6 şi CIA.

Unul dintre "vectorii de ameninţare fără precedent" cu care se confruntă ambele ţări este războiul din Ucraina, ce durează de aproape trei ani, după invazia Rusiei din februarie 2022. Sir Richard şi domnul Burns au subliniat că "menţinerea cursului este mai vitală decât oricând" în privinţa susţinerii Ucrainei, adăugând că preşedintele rus, Vladimir Putin, "nu va avea succes".

MI6 şi CIA şi-au reorganizat serviciile

Cei doi continuă: "Dincolo de Ucraina, continuăm să colaborăm pentru a perturba campania iresponsabilă de sabotaj derulată de spionajul rusesc în Europa şi folosirea cinică de către acesta a tehnologiei pentru a disemina minciuni şi dezinformări menite să sape prăpastii între noi". Cele două servicii de informaţii externe consideră ascensiunea Chinei drept principala provocare a secolului din punct de vedere geopolitic şi al spionajului, potrivit bbc.com.

MI6 şi CIA şi-au reorganizat serviciile "pentru a reflecta această prioritate", au punctat şefii celor două agenţii. Totodată, ei afirmă că au exercitat presiuni "dure" pentru moderaţie şi detensionare în Orientul Mijlociu, lucrând "fără oprire" pentru a obţine un acord de încetare a focului şi de eliberare a ostaticilor. Sunt 11 luni de când Hamas a atacat sudul Israelului, la 7 octombrie 2023, omorând aproximativ 1.200 de persoane şi luând 251 ostatici. Peste 40.000 de oameni au fost ucişi în Fâşia Gaza de atunci, în campania militară încă în desfăşurare a Israelului, potrivit Ministerului Sănătăţii administrat de Hamas. (Traduverea-Rador)