Ordine de protecție, pe bandă, emise de polițiștii din Constanța

Două ordine de protecție provizorie au fost emise, de polițiștii constănțeni, în ultimele 24 de ore, în cazuri de violență în familie. Primul ordin, emis la începutul săptămânii, a fost însă retras de soția agresată, femeia iertându-și, a doua zi, bărbatul care o bătuse.





Potrivit IPJ Constanța, astăzi, la ora 15:10, polițiștii Secției 4 Poliție au fost sesizați de către o femeie, de 45 de ani, din municipiu, despre faptul că la domiciliul său are loc un conflict. Echipajul de poliție deplasat la fața locului a stabilit că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, soțul, în vârstă de 57 de ani, și-a agresat atât fizic, cât și verbal, soția și cei 5 copii. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu conform noilor proceduri legale. Bărbatul a fost evacuat din locuință, fiind cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență in familie.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Andreea Munteanu, informează că un alt caz de violență în familie a avut loc și și ieri după amiază. Politistii Sectiei 5 au fost sesizati de către o femeie, din Constanța, că în locuința familiei are loc un scandal. Patrula de siguranță publică deplasată la fața locului a stabilit că între aceasta și fiu a avut loc un conflict spontan în urma căruia tânărul, de 20 de ani și-a bătut mama. Polițiștii au emis un ordin de protectie provizoriu. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență in familie.

