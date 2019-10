Declarația a fost făcută la finalul discuțiilor cu liderii partidului.

PMP este primul partid votant al moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă care declară oficial că dorește să aibă miniștri în noul cabinet Orban.

„A fost o discuție pozitivă, am stabilit teme importante pentru viitoarea guvernare. Evident că am discutat și acest subiect (intrarea PMP la guvernare), există disponibilitatea lor să participe cu specialiști la problemele cu care se confruntă România”, a declarat premierul Orban.

El a adăugat că PSD se ține cu disperare de putere, dând exemplul Ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, pe care premierul l-a acuzat că face „demiteri pe bandă rulantă”.

„După părerea mea orice încercare disperată a PSD de a menține cu forța, la Palatul Victoria și la butoanele ministerelor, disperați care nu mai au nicio legitimitate ca să exercite puterea în România, va fi zădărnicită și am încredere că toate forțele de opoziție vor înțelege că orice zi în care este menținut la Palatul Victoria acest premier și orice zi în care rămân la butoane miniștri habarniști și certați cu legea și cu bunul simț, este o zi ce face rău României. Uitați-vă ce nenorociri face Cuc ( Răzvan Cuc, ministrul demis al Transporturilor, n.red.) pe ultima sută de metri. Este strigător la cer. Demiteri pe bandă rulantă. Pentru ce? Pentru că oamenii spun adevărul? Pentru că oamenii refuză să semneze contracte ilegale? Pentru că oamenii refuză comenzi care sunt împotriva legii?”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă există o posibilitate ca Victor Ponta să preia șefia Camerei Deputaților, Ludovic Orban a declarat:

„Noi suntem deschiși la un dialog, la găsirea celor mai bune soluții pentru ca România să aibă un guvern competent, un guvern care să beneficieze de o majoritate parlamentară și care să facă ceea ce este necesar pentru România. De asemenea, pentru a elibera cât mai rapid sediul Guvernului, sediul ministerelor de cei care se află astăzi la butoane şi care au fost demiși prin moțiune de cenzură și care pe ultima sută de metri dau țeapă după țeapă și creează probleme extrem de grave pentru viitorul guvern, fie prin angajarea de cheltuieli pentru care nu există resurse, fie prin semnarea unor contracte fără îndeplinirea bazei legale, fie prin blocarea unor contracte, fie prin declanșarea unor concursuri pe scară largă pentru fixarea pe posturi a politrucilor PSD care au fost băgați interimar pe ușa din dos; or, toate lucrurile astea se întâmplă acum. Or, eu cred că vital pentru România este ca într-un timp cât mai scurt posibil să se poată instala un guvern al actualei opoziții, un guvern care să fie sprijinit de formațiunile politice care au contribuit la succesul moțiunii de cenzură și un guvern care să atace marile probleme cu care se confruntă România astăzi.”

La rândul său, liderul PMP, Eugen Tomac a declarat că o decizie de intrare la guvernare va fi luată în cadrul grupului parlamentar al partidului.

„Dacă pe chestiuni ce ţin de priorităţile PMP am găsit această deschidere, votul îl vom stabili în grupul parlamentar al PMP. Un partid este reprezentat de liderii săi, dar votul îl dau structurile politice ale partidului”, a precizat Tomac.

Întrebat dacă în cadrul discuţiilor a fost abordată şi posibilitatea intrării PMP la guvernare alături de PNL, Eugen Tomac a spus că nu.

„Deocamdată, suntem în situaţia în care noi am prezentat obiectivele noastre şi care ar fi cererile PMP pentru a-şi exprima intenţia de a sprijini un guvern, pentru că dincolo de orgolii politice, dincolo de obiective politice, România are nevoie astăzi de un guvern”, a susţinut Tomac.

Întrebat cum comentează faptul că preşedintele UDMR a spus că nu va susţine un guvern care să includă şi miniştri de la PMP, Tomac a mai precizat că nu a venit la discuţii cu solicitarea de a merge la guvernare.

„Noi nu am venit cu solicitarea să mergem la guvernare, am spus doar care sunt obiectivele noastre şi ce ne aşteptăm de la viitorul cabinet. Dacă vom fi invitaţi, dacă va exista acest subiect la următoarea discuţie, vom vedea, însă pentru noi este important să depăşim acest moment, să dăm ţării un guvern”, a afirmat preşedintele PMP.

Potrivit lui Tomac, întâlnirea cu premierul desemnat, Ludovic Orban, a fost „foarte bună”, adăugând că a găsit multă deschidere din partea liderului liberal pe marginea subiectelor care sunt de interes pentru PMP.

„Am avut o întâlnire foarte bună, am discutat şi am trecut în revistă situaţia politică din ţară, mă bucur că am găsit multă deschidere din partea premierului desemnat pe marginea subiectelor care sunt de interes major pentru PMP, cum este cel legat de relaţia cu Republica Moldova. Sunt convins că vom ajunge aici la un punct de vedere care să exprime în totalitate preocuparea noastră constantă faţă de acest subiect. Sperăm ca viitorul cabinet să înfiinţeze această structură guvernamentală necesară pe relaţia cu Republica Moldova (…). Am agreat de asemenea ca, în Parlament, partidele noastre să insiste ca legea privind alegerea primarului în două tururi să fie readusă pe ordinea de zi în plenul Camerei şi votată”, a mai spus Tomac.

