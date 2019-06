Gata cu avantajele IT-iștilor! PNL le-a pregătit o lovitură dură: „Orice venit trebuie impozitat!”

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că IT-iștii trebuie să plătească impozite la stat, iar principiul neutralității fiscale trebuie să se aplice tuturor.





Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, la Mediaș, că nu i se pare normal ca cei care lucrează în IT să fie scutiți de plata impozitului pe venit.

„Orice venit trebuie impozitat. Nu poți să creezi facilități fiscale care îmbracă forma unor privilegii”, a spus Orban.

„Mie nu mi se pare normal ca IT-iștii să fie scutiți de plata impozitului pe venit. IT-iștii câștigă cel mai bine în România. A fost o perioadă în care să stimulezi, ca oamenii să se ducă spre zona de IT, acuma nu mi se pare normal, vă spun sincer. De ce? Păi un angajat dintr-o forjă sau un șofer de TIR care muncesc în condiții extrem de grele trebuie să plătească impozit pe venit și altul care încasează venituri semnificative și altul care încasează venituri dintr-o muncă mai mult intelectuală, mentală fără discuție, de ce să nu plătească impozit? Neutralitatea fiscală e un principiu fundamental. Orice venit trebuie impozitat.”, a spus Orban.

Potrivit acestuia, nu pot fi create „facilități fiscale care îmbracă forma unor privilegii".

Rareș Bogdan a declarat că are de gând să ducă la îndeplinire tot ce a promis, chiar dacă va întâmpina rezistența unora. De asemenea, acesta le-a pus gând rău și bugetarilor „de lux”.

„Cine a crezut ca intru in politica si va rasufla usurat, s-a inselat, NU imi voi bate joc de increderea oamenilor. Revolutia abia incepe. Cu orice risc si oricate suparari as produce. NU am intrat pentru a face parte dintr-o oaste de teracota, bine platita, la Bruxelles. Voi face lucruri acolo, voi face lucruri aici. Nu singur, impreuna cu ai mei colegi din PNL. Am intrat sa schimb macar ceva in bine in viata oamenilor dintr-o Romanie nult prea cenusie. Batalia abia incepe. Stiu ca va fi greu. NU ma voi opri. Aristocratia bugetara are de ce sa se teama. Si nu doar ei.”, a declarat Rareș Bogdan.

