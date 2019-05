Ludovic Orban vrea să răpună dracii roșii cu glonțul de argint

Liderul liberal a recurs la discursuri războinice și la mitingul PNL care a avut loc marți în Suceava. Ludovic Orban le-a desenat liberalilor și simpatizanților traseul pe unde să ducă mesajul partidului.





„Mergeți în fiecare casă, mergeți pe fiecare scară de bloc, în fiecare apartament, mergeți în fiecare piață, în fiecare târg, în fiecare loc public în care putem să ne întâlnim semenii, concetățenii și trebuie să îi convingem cu adevărul, că nu suntem condamnați să fim conduși de codași, de cozi de topor, de hoți, de agramați funcțional, de oameni fără frica lui Dumnezeu, de oameni care își bat joc de limba română, de România și de fiecare român în fiecare zi, că România are dreptul să fie condusă de cei buni, de cei harnici, de cei cinstiți, de cei care cunosc cu adevărat destinul si viitorul acestei țări, de oameni cu scaun la cap, de oameni cu credință în Dumnezeu și de oameni care își iubesc țara (...) Să le spunem românilor că adevărata putere este în mâna fiecăruia, că au gloantele de argint cu care pot să repună dracii roșii care își bat joc de România. Glonțul de argint e ștampila de vot care să fie pusă pe săgeata Partidului Național Liberal”, a declarat Orban la miting. Acesta nu se aștepta ca lumea să participe deoarece a constatat că este „o vreme câinoasă, la trei, patru grade cu ploaie, cu vânt parcă vine iarna”.

Ca un adevărat candidat, deși nu este, Orban le-a povestit moldovenilor că el este artizanul autostrăzii care îi leagă de Ardeal, dacă se va face. „Poate puțini dintre dumneavoastră știți dar despre Autostrada Unirii, Târgu Mureș – Iași – Ungheni, primul ministru al Transporturilor care a vorbit despre ea și care nu numai că a vorbit de ea, dar a început studiul de fezabilitate am fost eu, Ludovic Orban, în 2007. Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici au fost adoptați tot în timpul unui ministru al Transporturilor care este membru al Partidului Național Liberal”, a declamat liderul liberal. Acesta nu l-a uitat și iertat nici acum pe președintele PSD Liviu Dragnea, căruia i-a făcut inventarul vacanțelor: „Unde a fost Liviu Dragnea în 27 martie, când am aniversat Centenarul Unirii Basarabiei cu România? Cu Irina în diferite insule. Cine a fost în 27 martie, anul trecut, în Basarabia pentru a aniversa 100 de ani a Unirii Basarabiei cu România? Vă spun eu, președintele Partidului Național Liberal. Unde a fost Liviu Dragnea în 28 noiembrie când am aniversat 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu România? Tot prin țări străine. Cine a fost în 28 noiembrie, în Suceava la aniversarea Centenarului? Tot președintele Partidului Național Liberal, alături de colegii noștri, pentru că liberalii sunt adevărații patrioți, care își iubesc România. Unde au fost Dragnea și cu ai lui pe 1 decembrie, la aniversarea Marii Uniri, la Alba Iulia? Au fost pe nicăieri pentru că nu sunt patrioți, nu își iubesc țara, în realitate sunt niște trădători de neam și țară, care trebuie alungați de la putere, care trebuie trimiși, aruncați în lada de gunoi a istoriei”.

