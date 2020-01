„Efectuez prima vizită oficială în calitate de prim-ministru la Bruxelles, avem trei zile de întâlniri cu oficialii europeni. În cursul zilei de astăzi am avut întâlniri oficiale cu președintele Consiliului European, Charles Michel, cu vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, care în actuala Comisie coordonează comisarii care sunt implicați în elaborarea și punerea în practică a ceea ce se numește Green Deal, adică Pactul Verde, de asemenea am avut întâlniri cu comisarul pentru extindere și bună vecinătate, cu comisarul Hahn, comisarul responsabil cu bugetul și, de asemenea, am avut o întâlnire cu Michel Barnier, cel care este negociatorul-șef din partea Uniunii Europene cu privire la Brexit.

Vă răspund la întrebări în funcție de ceea ce vă interesează efectiv. Am abordat o tematică diferită în funcție de oficialul european cu care am avut întâlnire oficială, cu președintele Consiliului European principalul subiect a fost cel legat de bugetul Uniunii Europene pe perioada 2021-2027, se ştie foarte clar că la ora actuală Consiliul European l-a mandatat pe președintele Consiliului European să poarte negocierile privitoare la exercițiul financiar multianual 2021-2027 și am prezentat punctele noastre de vedere privitoare la acest buget, de asemenea, ne-am informat privitor la evoluția discuțiilor legate de buget”, a declarat premierul Ludovic Orban.

„Am precizat punctele noastre de vedere, menținerea unei finanțări solide pentru coeziune, care să permită României utilizarea acestor fonduri pentru a dezvolta, a asigura o dezvoltare economică și o apropiere de nivelul mediu de venit pentru cetățenii români…

De asemenea, interesul nostru major pentru menținerea unei finanțări consistente pentru agricultură atât pe Pilonul I, cât şi pe pilonul II, de asemenea asigurarea convergenţei în ceea ce privește plățile directe la hectar, aducerea subvenției la hectar, cu e cunoscută de fermierii români, la un nivel cât mai apropiat de nivelul mediu european, de asemenea, suntem foarte interesați de modul în care se constituie și va fi utilizat ceea ce se numește just transition fund, adică fondul pentru o tranziție dreaptă. Se știe că Pactul Verdee conţine obiective foarte ambițioase în ceea ce privește mediul, dar nu numai mediul, și mai ales pentru țările care nu sunt la nivelul de dezvoltare la care sunt cele mai dezvoltate țări europene presupune niște costuri pentru noi și solicităm să existe o finanțare pentru România si pentru alte țări în situație similară, care să permită susținerea unor investiții care să ajute România să atingă obiectivele care sunt formulate în Green Deal”, a mai punctat Orban.

În ceea ce privește Brexitul, premierul Ludovic Orban a declarat: „Pentru românii care sunt astăzi, practic, drepturile lor sunt garantate, drepturile lor sunt cuprinse în acordul… sunt revedere în acord care le garantează drepturile. Pentru cetățenii europeni care urmează să se ducă în Marea Britanie după realizarea Brexit-ului încă nu există o reglementare, ea va face obiectul discuțiilor ulterioare părăsirii Uniunii Europene de către Marea Britanie. Deocamdată suntem în faza în care acordul este supus dezbaterii și aprobării Parlamentului European, Parlamentului Britanic, iar după ratificarea acestui acord vor demara… de fapt au și început discuțiile, Michel Barnier este implicat direct în începerea acestor discuții privitor la acordul ulterior sau acordurile ulterioare privitoare la relația dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie. Aceste acorduri vor cuprinde și eventuale prevederi legate de cetățenii europeni, nu numai cetățenii români, care ar urma să se ducă în Marea Britanie”.

„Îmi recitaţi aceleaşi lucruri pe care le recitaţi în fiecare zi, nu, cu comisarul de buget am vorbit despre bugetul Uniunii Europene și modul în care se derulează absorbția fondurilor europene…

Nu, în întâlnirile pe care le-am avut în cursul zilei de astăzi nu a existat această temă a discuției. Practic, am discutat despre de execuția bugetară, despre viitorul buget, pentru că comisarul Han, practic, este comisar responsabil cu bugetul și pe exercițiul financiar multianual 2021-2027, am discutat de pașii pe care i-am făcut în accelerarea absorbției europene şi aici aduc aminte că am evitat un risc de comitere, un risc de pierdere a aproape 600 de milioane de euro și că România n-a pierdut nici un euro, iar creșterea vitezei de absorbție reprezintă un obiectiv pentru care ne mișcăm extrem de energic, astfel că încât să asigurăm o absorbție cât mai mare a fondurilor europene pusă la dispoziția României pe exercițiul 2014-2020”, a spus Orban, întrebat despre deficitul bugetar pentru anul în curs.

