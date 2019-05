Primul oraș care blochează implementarea tehnologiei 5G: Cetăţenii oraşului nu sunt cobai

Planurile de implementare a unui proiect-pilot de furnizare a internetului fără fir la viteză 5G în Bruxelles au fost oprite din cauza temerilor legate de sănătatea cetățenilor, informează The Brussels Times.





În iulie, guvernul încheiase un acord cu trei operatori de telecomunicații prin care se angaja să reducă standardele stricte privitoare la radiații în Bruxelles. Dar, conform autorităților regionale, este imposibil de estimat cantitatea de radiații produse de antenele care ar asigura acest serviciu. „Nu pot încuraja o asemenea tehnologie, dacă standardele de radiații, care trebuie să protejeze cetățeanul, nu sunt respectate, cu sau fără 5G”, a declarat ministrul Mediului, Céline Fremault (CDH) Bruzz.

„Locuitorii din Bruxelles nu sunt niște cobai, să le pot vinde sănătatea pentru profit. Nu putem lăsa loc nici unei îndoieli”, a adăugat aceasta. Un proiect-pilot nu este implementabil sub actualele standarde de radiații, iar ministrul regional al Mediului a declarat că nu intenționează să facă o excepție pentru tehnologia 5G. Săptămâna trecută, guvernele regionale din Belgia au eșuat din nou să ajungă la un acord privind atribuirea licențelor 5G.

Va rămâne în sarcina următorului Executiv să gestioneze proiectul, a declarat săptămâna trecută ministrul comunicațiilor, Philippe De Backer. Tehnologia 5G asigură transfer de date mobile în cantități și la viteze superioare. Aplicația imediată va fi accesul la internet wi-fi de mare viteză, însă scopul real al implementării acestei tehnologii ține de interconectarea roboților autonomi, a dronelor, a mașinilor fără șofer și a altor dispozitive „inteligente” care formează „Rețeaua obiectelor interconectate” (the Internet of things), notează The Brussels Times.

