Ora de educaţie pentru viaţă. Cîţu a pasat-o la Cîmpeanu, care a uitat să spună cum va funcţiona. Intervenţia ministrului Educaţiei începe după minutul 40, dar de la începutul până la sfârşitul ei, Cîmpeanu a ignorat subiectul şi nici jurnaliştii nu l-au mai întrebat despre subiectul scos în relief de premier.

„jurnalista de la România TV: Aţi declarat că sunteţi foarte supărat după votul care scoate educaţia sexuală din şcoli, însă în lista cu votul înregistrat la Senat se arată că inclusiv dumneavoastră aţi votat pentru respingerea cererii de reexaminare a preşedintelui Iohannis, care ceruse reintroducerea educaţiei sexuale în şcoli. Cum este până la urmă?

Florin Cîţu: Este aşa cum am anunţat. O decizie pe care am luat-o cu domnul ministru înainte de votul din Parlament şi am spus foarte clar că nu se poate face curricula în Parlamentul României. Se face la Ministerul Educaţiei.

În Parlamentul României, având în vedere situaţia votului prin telefon, astfel de erori vor mai exista şi din păcate există. Şi chiar şi atunci când suntem în Parlament, mai apar câteodată erori. Este doar o eroare. Opinia mea a fost prezentată public şi înainte, şi după. Îmi pare foarte bine că am găsit o soluţie foarte clară care să nu depindă de votul Parlamentului (n.r. – se referă la faptul că legea a trecut, dar nu în forma dorită de USR PLUS, aspect despre care puteţi citi în editorialul Noua disciplină „Educație pentru viață” răscoală copiii împotriva părinților și a politicienilor. Elevi din asociații cer ore obligatorii). Domnul ministru (n.r. – Sorin Cîmpeanu) este aici. O să explice exact cum va funcţiona din toamnă această oră”, a precizat Florin Cîţu.

Prim-ministrul a votat marţi la fel ca senatorii PNL, adică pentru respingerea cererii președintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii prin care a fost înlocuită sintagma „educație sexuală” cu „educație sanitară”. La fel a procedat și Sorin Cîmpeanu şi doar senatoarea PNL Alina Gorghiu a fost singura care a votat împotrivă.

Reprezentanţii USR PLUS s-au abţinut de la vot. Anterior, în comisiile de specialitate fuseseră respinse toate amendamentele depuse de aceştia cu privire la educaţia sexulă din şcoli. Formaţiunea condusă de copreşedinţii Dan Barna şi Dacian Cioloş a susținut în coaliția de guvernare necesitatea introducerii educației sexuale în școli și modificarea formei actuale a legii.

Aşa cum se poate vedea pe lista de vot publicată pe site-ul Senatului, şi Cîțu, și Cîmpeanu, au votat la fel ca majoritatea senatorilor liberali, adică „pentru” forma contestată de președinte. Cu toate acestea, ei au declarat că sunt supărați din cauza modului în care au votat colegii lor.

„Am vorbit cu ministrul Cîmpeanu după acest vot și am luat decizia – și o va implementa, curricula ține de Ministerul Educației – ca de anul viitor să introducă o clasă care se va numi Educație pentru viață, va fi introdusă obligatoriu, dar părinții care vor dori să își retragă copii de la acea clasă, o vor putea face.

De anul viitor va fi introdusă educație pentru viață. Ministrul a găsit soluția și o vom prelua noi la Guvern. Sunt foarte supărat, pentru că lucrurile trebuie să meargă înainte așa cum am spus, românii merită transparență, le vom da acest lucru.

Soluția a venit. Este atributul Ministerului Educaţiei de a face curricula pentru anul viitor și va introduce”, a declarat Cîțu marți seară la TVR, în emisiunea Tema Zilei. De asemenea, când a fost întrebat dacă ar fi votat altfel decât majoritatea colegilor din Senat, el a răpuns: „Da, aș fi votat altfel.”

Sorin Cîmpeanu a anunțat marți că propune ca educația sexuală să nu fie o disciplină cu o oră pe săptămână, ci să fie integrată într-un modul de Educație pentru viață. Integrarea ar urma să se facă alături de educația pentru alimentație, juridică sau financiară, iar toate să fie studiate o oră pe săptămână, de la clasa a cincea până la clasa a douăsprezecea.

Ce a spus Sorin Cîmpeanu după votul de marţi

„Legea Educației Naționale spune că în România, programele școlare și planurile cadru se fac de către Ministerul Educației, prin organismele abilitate, adică de specialiști. Nu se fac de parlamentari, ca mine. Curriculum nu are ce să caute în Parlament. De aceea votul de ieri nu m-a interesat. În realitate, în Parlament nu are ce să caute un subiect legat de curriculum, pentru că nu există competențe. Nu mă interesează o lege în care se vorbește de curriculum în condițiile în care nu există competențe pentru curriculum

Avem planurile cadru pentru liceu în lucru, le-am stopat, pentru că erau necorespunzătoare. Am primit peste 10.000 de propuneri de modificare. Fiind stopat acest proces, de implementare a planurilor cadru, ele se vor rediscuta. Vom propune introducerea unei noi discipline, Educația pentru viață, care va avea următoarele module: educația sanitară, pentru primul ajutor, pentru alimentație sănătoasă, juridică, financiară, rutieră, sexuală, civică.

Toate aceste discipline care vor fi altfel decât disciplina de matematică. De exemplu, vor fi module predate de specialiști, care se vor ocupa să integreze toate aceste module”, a spus Cîmpeanu la TVR.

Atenţie la Legea Educaţiei

„În România, ca de altfel în orice stat civilizat, programele şcolare sunt atributul specialiştilor din Ministerul Educaţiei. Legea educaţiei naţionale (LEN) prevede la art 65. alin. (4) că planurile cadru şi programele şcolare sunt elaborate de către organismele abilitate ale Ministerului Educaţiei”,

Tot LEN, la art. 5 alin. (1), prevede că, în domeniul educaţiei, dispoziţiile LEN prevalează asupra oricăror altor prevederi normative. În cazul unui conflict între acestea se aplică dispoziţiile Legii educaţiei naţionale. Pe această bază legislativă, Ministerul Educaţiei îşi asumă promovarea unei discipline obligatorii – ‘Educaţie pentru viaţă’, care să cuprindă, de la clasa a V-a până la clasa a XII-a, module obligatorii, adaptate vârstei elevilor.

În acest fel, vom putea armoniza necesitatea unui curriculum adaptat nevoilor societăţii actuale şi, în special, necesităţilor elevilor, evitând supraîncărcarea programei şcolare cu un număr excesiv de discipline. Pe principiul orei de religie, în cazul părinţilor care optează expres, în scris, pentru a-şi retrage copiii de la modulul de Educaţie sexuală, elevii nu ar avea afectată nota obţinută la ‘Educaţie pentru viaţă’, nota finală aferentă disciplinei urmând a fi calculată pe baza notelor obţinute pentru n-1 module”, arată ministrul într-o declaraţie preluată de Agerpres.

Cum s-a ajuns la votul de marţi

Plenul Senatului a respins marți cererea de reexaminare a legii prin care a fost înlocuită sintagma „educație sexuală” cu „educație sanitară”. Parlamentarii au votat în favoarea formei legii contestate de președinte, care prevede de asemenea necesitatea acordului scris al părinților pentru ca elevii să poată studia disciplina.

Dintre cei 92 de senatori prezenți înainte de votul realizat telefonic, 68 au votat „pentru” legea în „forma inițială”. Au votat „pentru” senatorii PNL, PSD, UDMR și AUR. Cei de la USR-Plus s-au abținut. Legea prin care educația sexuală va fi predată în școli doar cu acordul părinților sau a tutorilor a fost adoptată pe 3 iunie de Camera Deputaților. Atunci au fost 269 de voturi, 3 împotrivă și 35 de abțineri.

Actul normativ modifica sintagma „educație sexuală” în „educație sanitară”, iar inițiativa modificării legii în vigoare a aparținut PSD și PNL, cei de la USR PLUS fiind contra modificării reglementărilor în vigoare. Modificarea legii a fost făcută mai întâi în Comisia de Muncă a Camerei Deputaților, condusă de Adrian Solomon (PSD). Totul s-a făcut cu ajutorul unui proiect de lege fără legătură cu educația sexuală.

Aceasta a fost reţeta politică găsită pentru a putea modifica Legea Educației promulgată de președinte şi care prevedea introducerea unor cursuri de educație sexuală în școli. La momentul respectiv, reprezentanţii BOR au apreciat-o ca pe un „atentat la inocența copiilor” şi au subliniat că au optat mereu pentru caracterul opțional al disciplinei.

Rolul jucat de Solomon

Mai departe, deputații Comisiei Juridice au dat raport favorabil proiectului promovat de Solomon, care stabilea ca educația sexuală în școli să se facă doar cu acordul scris al părinților, dar și amendamentului la legea promulgată de președinte – amendament susținut de PSD și PNL, prin care sintagma „educație sexuală” din lege să fie înlocuită cu „educație sanitară”. În acest context, la începutul lunii aprilie a fost promulgată legea care obliga unităţile şcolare să organizeze cel puţin o dată pe semestru programe de educaţie pentru viaţă şi sănătate, inclusiv educație sexuală pentru copii.

Actul normativ modifica Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Astfel, autorităţile locale și instituţiile publice sau private cu atribuţii în domeniul educaţiei aveau obligaţia de a derula în școli programe „în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor”.

Amendamentul deputaților PSD și PNL a modificat Legea 272/2004 printr-un proiect inițiat de guvern și care a fost depus în Parlament în iunie 2019. Acesta viza „accelerarea reformei structurii de protecţie a copilului în România, prin facilitarea şi urgentarea procedurilor de plasare a copilului instituţionalizat într-o familie”. Adoptat în Senat în octombrie 2019, proiectul a primit raport favorabil în Camera Deputaților și a fost dezbătut în plen pe 9 martie, dar apoi a fost trimis înapoi pentru un raport suplimentar.