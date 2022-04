Sursa: Facebook

Oprah Winfrey, mărturii cutremurătoare! La doar 9 ani a fost violată în mod repetat. Cine este cel care a abuzat-o

Oprah Winfrey a izbucnit în lacrimi în timp ce își amintea de experiența îngrozitoare de a fi violată în mod repetat de către propriul ei verișor adult, când ea avea doar nouă ani. Mogulul TV, în vârstă de 67 de ani, a vorbit despre trauma cauzată de agresiunile la care a fost supusă până la vârsta de 14 ani, în serialul despre sănătate mintală The Me You Can't See, pe care l-a creat în colaborare cu Prințul Harry.