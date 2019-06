Ce s-a întâmplat în timpul moțiunii. Colaborare în Opoziție: liberalii au scris, USR a citit și restul a dat din cap

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă a fost respinsă. Opoziția a reușit să adune 200 de voturi pentru, chiar dacă anunțau că se bazează pe 215 parlamentari, acestea fiind oricum insuficiente, deoarece pentru adoptarea moțiunii erau necesare 233. Au mai fost 7 voturi împotrivă și 3 abțineri. Parlamentarii PSD ALDE au fost în sală, dar nu au votat. Textul moțiunii a fost redactat de PNL și a fost citit de Cristina Prună de la USR. Aceasta s-a asortat cu premierul Viorica Dăncilă, amândouă au purtat sacou alb.





Ieri dimineață, puțin după mijirea zorilor, premierul Viorica Dăncilă a descins la Parlament. Odată cu o echipă de catering care descărca saleuri, chiftele și sucuri. Se poate presupune că a descins direct de la salon deoarece coafura și machiajul îi erau perfecte. Inexplicabil de voioasă pentru ora matinală, Dăncilă a salutat și s-a întreținut cu toată lumea, adică tot personalul auxiliar, deoarece la acea oră nu era țipenie de parlamentar.

Premierul a participat la reuniunea la nivel înalt „Perspectiva unei viitoare strategii privind prevenirea și lupta împotriva antisemitismului, rasismului, xenofobiei, radicalizării și discursului bazat pe ură”. Dar, cui îi păsa de aceste amănunte. Toată lumea, inclusiv doamna care dă cu mopul, era interesată de emoțiile pe care le simte prim-ministrul când se gândește că în câteva ore ar putea părăsi en fanfare PalatulVictoria. „Nu am nicio emoţie. Am încredere în colegii mei, am încredere în partenerii de alianţă”, a liniștit ea audiența. Drept dovadă că are încredere, Viorica Dăncilă nu a considerat necesară o discuție prealabilă cu partenerii de coaliție, nici măcar una de curtoazie cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

Neobosiții aleși

La ce ofensivă anunța luni seara Ludovic Orban, că pe timpul nopții va face racolări istorice, era de așteptat ca parlamentarii Puterii, sau măcar o parte din ei, cei mai slabi de înger, să apară ieri la muncă ținându-se de pereți, încercănați și tracasați. Nici pomeneală. Erau care mai de care mai vioi, iar doamnele parlamentare, la care Orban ar fi putut avea succes măcar cu o serenadă, radiau în ținute vaporoase de vară. Era o atmosferă de parcă Duhul Sfânt, pogorât de Rusalii, ar fi fost și el curios de mersul negocierilor și soarta guvernului și ar fi plutit deasupra Palatului Parlamentului.

Oricum, chiar și pe ultima sută de metri, liberalii mai aveau o speranță. Mai ales că liderul lor a deschis larg ușile, să intre toți liberal-democrații răniți de monstruoasa coaliție. Unii, mai ancorați în realitate, au întrebat sfios cum vor explica ei cetățenilor că PNL a depus în Parlament un proiect de lege care sancționează traseismul politic, iar acum se ocupă de racolări în masă. S-a găsit repede soluția în zicători și proverbe. De exemplu, fă-te frate cu dracu până treci puntea. În context, dracul nu a fost clar identificat deoarece cel indicat a fi zace în pușcărie.

Nu au riscat o victorie a la Pirus

În timp ce Orban i-a băgat în ședință pe liberali pentru raportul privind racolările de peste noapte, parlamentarii USR păreau din alt film, nu acela de luptători împotriva ciumei roșii. Nu păreau defel deranjați de ultimele scandaluri, declanșate chiar din interior, referitoare la manevrele dubioase ale unora cu fondurile partidului. Îmbrăcați regulamentar, cu pantaloni până în glezne, mulați pe picior, cu manșeta ieșită pe jumătate de sub sacou, useriștii pășeau cu nasul pe sus. Asta poate și din cauză că grupul lor parlamentar este chiar lângă bufet, iar ieri, meniul era exact pe prăjeli. Doamnele useriste, care fac orice să arate că sunt bărbate, nu au îmbrăcat, precum liberalele de exemplu, că ele nici la vestimentație nu concurează cu ciuma roșie, rochii vaporoase, ci costume de majordomi.

Un grup compact de useriști a început ședința chiar la bufet. De fapt o bârfă, dar una elevată, nu de prost gust, așa cum spun că fac colegii lor de Opoziție, liberalii. În primul rând, au început cu propria familie și l-au declarat pe partenerul Dacian Cioloș, care „e un ratat, frate”. Am mai aflat că liberalii sunt niște infatuați cărora le este necesară cultivarea acestui sentiment pentru că „sunt niște fraieri, frate”. Dar, cel mai taxat a fost Victor Ponta. „Un mincinos și un trădător, frate”, că el putea sparge PSD-ul, dar nu a făcut-o că și el e „tot ciuma roșie, frate”. Ulterior, l-am întrebat pe Victor Ponta ce părere are despre asta. „Adică, ei nu vorbesc cu mine și așteaptă să fac racolări pentru ei!”, a exclamat liderul Pro România.

ULTIMA ORA! Demisie în partidul lui Victor Ponta! Mihai Tudose: Daca e musai, ma întorc

Pagina 1 din 2 12