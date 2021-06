„Stau aici în numele a milioane de cetățeni care au ales să stea în picioare și să nu-și plece capul. Sunt aici ca funcționar public ales, susținut de un milion de cetățeni israelieni care au votat pentru Likud, condus de mine, și încă un milion de cetățeni care au votat pentru partidele de dreapta, știind că vor face parte dintr-un guvern condus de mine.

Datorită lor și în numele lor, intenționez să îndeplinesc în continuare marea misiune a vieții mele: garantarea existenței, securității și prosperității statului Israel. Mi s-a dat această misiune, cu un angajament nemărginit față de Țara Israelului, în casa părinților mei. Ca luptător și comandant în [unitatea de elită a IDF] Sayeret Matkal, m-am angajat în multe misiuni în spatele liniilor inamice. Într-o luptă la Canalul de Suez, aproape că mi-am pierdut viața. Într-o altă bătălie, am fost rănit în timpul ostilităților pentru a elibera ostaticii din zborul Sabena.

În fiecare rol public, ca ministru israelian la Washington, ca ambasador israelian la ONU, ca ministru de externe, ca ministru de finanțe, ca ministru al apărării și ca prim ministru al Israelului de mai bine de 15 ani, am avut privilegiul de a acționa noapte și zi, atât de simplu, noapte și zi, pentru țara noastră iubită.

„Am transformat Israelul într-o putere mondială și în multe privințe, o superputere”

Împreună cu prietenii mei din Likud și partenerii mei din dreapta, am transformat Israelul într-o putere mondială și în multe privințe, o superputere. Am făcut acest lucru nu cedând presiunii internaționale, nu din slăbiciune. Am făcut acest lucru stând ferm, în afara puterii. De fapt, hrănindu-ne puterea, economia și tehnologia, puterea diplomatică și de securitate a statului Israel. Și această putere combinată a adus realizări extraordinare pentru Israel pe care nu le-am mai avut până acum.

Am transformat Israelul într-o economie liberă. Atâtea reforme. Și l-am transformat într-una dintre cele mai bogate 20 de economii din lume, PIB-ul nostru pe cap de locuitor depășind Marea Britanie, Japonia și Franța”, a declarat Netanyahu, potrivit timesofisrael.com.