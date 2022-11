Oportunități noi pentru antreprenorii români: servicii convenabile de livrare și vămuire a produselor expediate din China în România

Compania asigură livrarea mărfurilor din China și toate operațiunile de vămuire, calculează în mod transparent costul serviciilor și oferă clientului consultanță în fiecare etapă a colaborării.

M3Cargo este o companie europeană care operează cu succes pe piața ucraineană din 2011. Partenerii săi permanenți sunt întreprinderile mici și mijlocii care achiziționează bunuri, materii prime și echipamente din China. Doar în 2021, peste 1.000 de antreprenori au folosit serviciile M3Cargo. O dovadă clară a nivelului de încredere în rândul clienților noștri este recomandarea M3Cargo către partenerii de afaceri și prietenii lor, astfel încât 30% din colaborări au loc prin recomandare, iar peste 80% dintre clienți plasează comenzi repetate din China.

De ce e recomandat să lucrați cu M3Cargo?

M3Cargo este alegerea potrivită datorită serviciilor sale convenabile, care permit antreprenorului să se concentreze pe dezvoltarea afacerii sale în timp ce alte sarcini, cum ar fi auditul achizițiilor, controlul calității mărfurilor înainte de expediere, siguranța transportului maritim și vămuirea oficială, sunt transferate unei echipe de specialiști. Cooperarea cu M3Cargo vă permite să reduceți costul mărfurilor (prin achiziții directe), să cumpărați numai produse de înaltă calitate și să nu vă faceți griji că ceva nu merge corespunzător așteptărilor.

În plus, clientul antreprenor beneficiază de:

Un cost fix care nu se modifică pe durata contractului deoarece nu există alte plăți sau costuri „ascunse”;

Verificarea mărfurilor pentru defecte (dacă este necesar);

Transport de marfă, de orice volum. Cu ajutorul transporturilor de grupaj specifice M3Cargo, nu trebuie să plătiți pentru un container întreg, sau să vă gândiți cum să-l umpleți. Plătești doar pentru volumul comenzii tale.

Angajații noștri vorbesc chineză și engleză, iar compania are depozite în Shenzhen, Ningbo și Iu, precum și agenți la fața locului pentru a inspecta calitatea mărfurilor înainte de încărcare. Timp de 10 ani de business în acest domeniu am optimizat serviciul atât de precis, în fiecare etapă, încât ne asumăm responsabilitatea pentru siguranța mărfurilor dumneavoastră, pe cheltuiala noastră! Mai mult, M3Cargo garantează termenii de livrare și depozitare a mărfurilor. Dacă există o întârziere, plătim compensații pentru fiecare zi întârziată. De asemenea, garantăm rambursarea contravalorii produselor pierdute sau deteriorate in timpul transportului.

Cum are loc cooperarea?

Să privim exemplul lui Radu, proprietarul de magazin articole sportive de pe OLX. Cumpără echipament sportiv din China de la un furnizor român. Recent, a decis să optimizeze investițiile și să reducă costul mărfurilor. Radu a găsit aceleași mulinete la un preț mai mic pe site-ul alibaba.com. Dar a început să se întrebe care ar fi prețul produselor livrate în depozitul său din București și dacă vor fi de o calitate adecvată. Există dorința de a încerca, dar, în același timp, nu vrea să-și asume riscuri. Radu este pregătit să comande un lot mic. Totuși, există o problemă – a auzit că livrarea este mai puțin profitabilă, deoarece cu cât volumul este mai mare, cu atât prețul este mai mic.

În această etapă Radu apelează la managerii M3Cargo iar situația se clarifică rapid. Atunci când cooperează cu noi, clientul alege bunurile pe care dorește să le aducă din China. Oferim un serviciu convenabil și eficient. Prin urmare, Radu deleagă pe deplin procesul de achiziție: de la plasarea unei comenzi până la documentația pentru vămuire. Un manager personal este mereu în contact, gata să actualizeze informațiile despre produs și să răspundă la toate întrebările. În plus, clientul M3Cargo are întotdeauna un preț clar pentru serviciul primit, preț care nu se modifică pe durata contractului.

Ce face M3Cargo pentru clienți?

Contactează furnizorii din China;

Organizează livrarea la cel mai apropiat depozit M3Cargo din China;

Verifică la fața locului calitatea mărfurilor și a ambalajului (dacă este necesar, un reprezentant local merge la fabrica din China și inspectează mărfurile);

Grupează marfa, împreună cu alte comenzi, într-un container și expediază în Romania;

Preia mărfurile la destinație și asigură serviciile vamale;

Livrează produsele în depozitul din Romania.

În timp ce produsele sunt transportate pe mare, antreprenorul le poate urmări locația, în orice moment, folosind numărul unic de urmărire de pe website. Deplasarea mărfurilor este afișată pe harta interactivă, precum și numărul cargo, data încărcării, data plecării din China și data sosirii la destinație.

Prin urmare, datorită serviciilor M3Cargo, organizarea și controlul livrării mărfurilor au trecut aproape pe pilot automat. În plus, clientul nostru a economisit mai mult de 25% din costul mulinetelor de pescuit sportiv, nu a plătit în plus pentru un container întreg și a primit bunurile la timp, fără griji. Mulțumit de serviciile primite, Radu continuă colaborarea cu M3Cargo și ne recomandă partenerilor săi!

Ce trebuie să știți înainte de a începe achizițiile din China?

Echipa M3Cargo știe tot ce aveți nevoie și vă oferă consultanță înainte de a începe cooperarea. În plus, vi se va atribui un manager personal care este întotdeauna pregătit să răspundă la orice întrebare. Contactați-ne oricând iar noi vă răspundem în cel mai scurt timp posibil.

Suntem pregătiți să vă ajutăm la optimizarea afacerii dumneavoastră și să vă asigurăm o experiență excelentă în achiziția produselor din China!