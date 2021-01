Mâinile cu care s-au realizat timp de mai bine de zece ani mii de asemenea crime în serie erau dirijate de o Cooperativă de Poliție Politică. Laura Codruța Kovesi, șefa DNA, și generalul Florian Coldea, șeful operativ al SRI, au constituit un veritabil Cuplu Bonnie&Clyde. Cei doi au transformat Justiția din România într-o rușine cu roba pătată de sânge și mizerii care nu vor putea fi spălate decât în mulți ani.

Fani ai execuțiilor sumare comandate de Cuplul Coldea-Koveși

În vara lui 2015, abia ce acceptasem propunerea lui Dan Andronic de a reveni ca jurnalist la cotidianul Evenimentul Zilei. Îl părăsisem în urmă cu 12 ani, când era un ziar viu, străbătut de principii jurnalistice bine înfipte pe picioare, pentru a regăsi un organism de presă fără nici cea mai vagă legătură profesia și morala. Redacția era majoritar alcătuită fie din fani ai execuțiilor sumare comandate de Cuplul Coldea-Koveși, fie din „sifoane” ale instituțiilor comandate de cei doi.

Am mai povestit, am fost șocat să trăiesc încă din primele zile de redacție o scenă care, unui prozator aflat în exercițiul literar al descrierii universului concentraționar al anilor `50 nu i-ar fi dat prea lesne prin cap. O reiau, așa cum am descris-o pe atunci, la cald:

Când am ajuns anul trecut la Evenimentul Zilei, m-am trezit coleg de redacție cu un grup de cimpanzei, care aplaudau, la propriu, când televiziunile transmiteau imagini cu cineva scos în cătușe de la DNA. La început, la auzul aplauzelor, nu am înțeles despre ce este vorba. Am întrebat-o pe colega de birou și șefa mea, Simona Ionescu, ce-i cu ăia, de ce aplaudă – mă gândeam că urmăresc vreun meci, că a câștigat Halep vreo chestie, ceva. Mi-a răspuns că aplaudă, pentru că văd pe cineva scos legat de la DNA și că așa fac de fiecare dată. Am rămas mut, iar ea mi-a dat o scurtă explicație: da, exact atâta creier au, așa înțeleg ei meseria de jurnalist!

Opereta DNA-SRI: De la 640 de milioane de euro mită, la „fapta nu există”!

Pe un coleg de redacție de pe atunci, pe care îl îndemnam să-și extindă și el aria de activitate la ceva mai mult decât prelucrat comunicate DNA, să se îndoiască, să caute, să întrebe, să consemneze și punctele de vedere ale celor târnosiți – chestie cu care nu era de acord, considera că nu are căderea să se îndoiască de ceea ce spune un procuror DNA, citez.

„Cine sunt eu, să pun la îndoială ce spune un procuror?” – l-am întrebat, la despărțire, de ce s-a făcut, totuși, ziarist. Am mai povestit, răspunsul m-a năucit, omul mi-a răspuns că a ales meseria asta – în care era și este nul – pentru că-l ura pe Ion Iliescu. M-a lăsat mască! Cum adică, m-am întrebat uluit, ți-ai făcut un plan de viață, ți-ai construit existența, viața dată de Dumnezeu doar pentru o singură dată, pe ura pentru cineva, oricine ar fi el, nu pe o pasiune, pe un vis, pe un talent, pe o admirație față de un model?

Un altul, nu le dau numele niciunuia, pentru că sunt doar niște prăpădiți, nu merită să știe lumea să afle cum îi cheamă pe niște scurși în canale, deci, un altul – poreclit chiar de către deontologii lui Jurnalistul „Copy-paste” – visa să fie acceptat de SRI și făcut ofițer sub acoperire în presă. Cu un aer amuzat-consternat, un ofițer al compartimentului „Surse deschise” mi-a explicat de ce nu l-au făcut și cum au scăpat de insistențele lui: „Păi, nu avem destule jigodii, ne mai trebuia încă una? I-am spus că a depășit vârsta!”

Jurnalistul „Copy-paste”

Ei, bine, iată cam cum reflectau cele două trompete ale Poliției Politice SRI-DNA, reținerea primarului de atunci, Andrei Chiliman. Primul relata satisfăcut, „pe surse”, evident, nu pe probe sau declarații asumate, adică pe ce îi dictau procurori DNA, că primarul a fost „săltat” de pe aeroport, când se întorcea de la Bruxelles, pentru „fapte de corupție în perioada 2006-2015”. Al doilea, Jurnalistul „Copy-paste”, mai meseriaș, detalia anunțând că mita a fost de 8 milioane de euro, reprezentând 10% din plățile primăriei către o firmă, în perioada 2007-2014.

Față de comunicatul DNA, din seara reținerii primarului Andrei Chiliman, tot a fost un progres: în prima fază, gorniștii din cazarma Laurei Codruța Kovesi au anunțat că primarul în exercițiu de atunci a luat o mită de 670 de milioane de euro! Să știți că mi-a luat ceva timp, să explic elitelor SRI-DNA din redacția Evenimentului Zilei, că o asemenea sumă de bani, ca sa ajungă la un mituit, trebuie transportată cu un camion.

„Nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea”

Anii au trecut, vorba prozatorului, și după ce au trecut, acum câteva zile, DNA a anunțat că a clasat Dosarul „Chiliman”: „La data de 16 decembrie 2020, procurorii anticorupție au dispus soluția clasării, în conformitate cu prevederile art. 16, lit. a (fapta nu există) și c (nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea).”

„Fapta nu există” și nici „nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea”! De la 640 de milioane de euro, la 8 milioane de euro, la „nu există” nici fapte, și nici probe! Vai de capul ei de Justiție, vai de capul lor de călăi dezumanizați vopsiți în procurori, vai de capul lui de stat democratic, vai de capul lor de deontologi de presă, cu pericardul și meningele rupte în coate și putrezite pe la cusături!