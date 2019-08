După apariția stenogramelor în care o copilă, care anunță autoritățile plătite să-i protejeze pe cetățeni că a fost răpită și violată, este batjocorită și expediată sumar de reprezentantul statului, cu replici plictisite și stupide, acum angajatul Poliției aruncă vina pe cine poate: pe dotările tehnice sau pe numărul prea mic de angajați.

„Apelul de la orice apelant din țară e preluat de STS. După ce strâng câteva date preliminare, apelul ni se trimite nouă prin aplicația asta care este în vigoare și funcționează. După care și noi, la rândul nostru, în limita timpului disponibil… De ce zic timp disponibil? Pentru că apelurile vin unul după altul. Nu există, să zicem, avem liber o oră și putem sta de vorbă cu apelantul cât dorim din acest timp. Nu. Timpul este limitat. În momentul în care apare un alt apel, noi trebuie să răspundem la acel apel în 9 secunde. Cam în atât timp trebuie să luăm contact cu acel apelant. Și când cu cel anterior nu am terminat, încercăm, nu să terminăm discuția, dar să strângem discuția să răspundem și la celălalt apel, în timpul cât mai util pentru că nu cunoaștem dacă apelantul care așteaptă pe linie, nu cunoaștem ce urgență este acolo.

Avem un timp limitat și sub această presiune a timpului trebuie să răspundem și celui cu care suntem în contact, deci cel cu care vorbim, și în ideea de a prelua celălalt apelant pentru că nu cunoaștem ce urgență are acel apelant. Decât că avem un apel care trebuie luat. Nu cunoaștem…

Sunt pe niște culori acolo, exact ca la un semafor: apare verde, galben și după aia roșu. Când a apărut roșu, noi trebuie să contactăm acea persoană. Sunt cam 9 secunde. 9 secunde este timpul ăsta în care am putea să vorbim cu apelantul care este în contact. Dacă în 9 secunde n-am preluat… Câteodată mai depășește, dar atunci noi trebuie să limităm discuția asta cu cel cu care suntem în contact. Trebuie să obținem date prețioase, să reușim tot în același mod să comunicăm la cei din teritoriu și după aia să preluăm apelul ăsta care e în așteptare. Vă dați seama că sub această presiune noi trebuie să și discutăm, să și transmitem, să și luăm acest apel de urgență. Nu că e crâncen, dar este extraordinar de stresant. De-aia e și atât de stresant că mi se pare imposibil câteodată, cum putem să facem aceste lucruri? În afară de asta, ne vin în așteptare apeluri și câte două. Când am fost eu în discuție cu Alexandra, păi a venit apel, a stat în așteptare, a intrat pe roșu și nu puteam să mai stau. Dar anterior discuției cu Alexandra, am avut două apeluri deodată.

Contactul direct cu Alexandra a fost la 11:05, apelul dat de la STS către mine, către dispecer poliție. Am văzut în presă că 45 de secunde ar fi discutat doamnele de la STS cu Alexandra. În stenogramă m-am uitat și eu cât de cât. Au discutat destul de mult cu Alexandra. Dar la 11:05, eu am preluat apelul Alexandrei. Primul meu contact cu Alexandra. Înainte să vorbeau cu Alexandra, (STS) mi-a spus, prin cască, că a fost răpită și violată. Am zis, se vede și pe stenograme, am zis: “Dați-mi mai repede”. Până la punerea în contact la 11:05, STS mi-a dat ceva (informații). Mi-au spus că “e o domnișoară bătută, răpită și violată și stabilește acum colega mai multe date.” Și mi-a închis apelul. Și până să-mi închidă apelul, eu am zis: “Grăbiți-vă. Dați-mi mai repede”. Și pe stenograme am văzut că a apărut. Într-adevăr, așa este. Mi-am dat seama că e o situație gravă.

Noi fiind în Slatina și nu avem decât harta județului Olt de la A la Z. În rest, că e cartierul Bold, că e strada Bold sau știu eu ce dig mai este pe-acolo, nu cunoști. Și atunci asta e presiunea timpului, să obțin și date, să le comunic și la cei din teren pentru că ei știu. Ei știu de-acolo zona. Apăruse un alt apel, dar asta e către finalul discuției, acel apel care apăruse. Cât am putut să vorbesc fără să-mi apară un nou apel am putut să vorbesc liniștit, să o calmez, să spună adresa, cât de cât. Acum, faptul că pe finalul discuției a apărut și acel apel pe roșu și eu în timpul discuției am sunat la cei de la Caracal, nu terminasem conversația cu Alexandra și deja eu am comunicat la cei de la… Asta-i ideea. Să comunic foarte repede că era un caz deosebit. Eu așa l-am perceput din plânsul și suspinele ei. Nu era să iei ceva în derâdere, hai mă lasă că nu-i adevărat. Nu. Era ceva foarte serios. Și la modul ăsta am comunicat. Extrem de repede. La ofițerul de serviciu la Caracal.

După aia am mai discutat puțin cu Alexandra, după care mi-a apărut apelul și am zis în 9 secunde trebuie să răspund și la celălalt apel pentru că nu cunosc urgența din spatele acelui apel. Nu zic că am grăbit-o. Nu e vina de la mine că nu vreau să stau de vorbă cu un om care are o situație deosebită. Faptul că trebuie să preiau și acel apel și sunt singur, singur preiau apelurile, nu am pe nimeni lângă mine, ca să preia apelurile și eu să stau de vorbă liniștit cu fata asta. Deci nu avem sistemul ăsta de 2-3 lucrători sau măcar 2. Măcar 2. mi-am dorit de nu știu când. Așa suntem. O singură persoană pe acea tură de 24 de ore. Și apelurile încercăm să le luăm la maximum, cât se poate, să limităm…

Mulți s-au referit că sistemele GPS sau prin GoogleMaps să localizăm. Noi nu putem pentru că acolo calculatoarele sunt setate și restricționate. Nu avem acces cu internetul. E intranet. Nu putem să ieșim de-acolo. Totul este restricționat. Nu putem să facem nimic. De-aia am zis că să putem, dacă sună cineva la 112, să deschidă punctul ca la orice telefon mobil, mai performant. Dar nu putem, la nivelul ăsta nu putem. Și nici noi, nici STS. Am auzit că le-au dat trei adrese greșite. Nu cunosc lucrul ăsta dar…. nu putem localiza. La nivelul nostru nu se poate localiza, la nivel de dispecer poliție și STS nu se poate localiza străduța, nu neapărat casa”, a declarat Viorel Florescu la Antena 3.

Te-ar putea interesa și: