Un avertisment similar vine și de la Departamentul american de stat, care spune că al-Qaeda și-a refăcut structurile, în timp ce SUA și alte națiuni implicate în lupta împotriva terorismului s-au concentrat pe distrugerea Statului Islamic din Irak și Siria.O parte din vină pentru această renaștere a al-Qaeda revine, potrivit ziariștilor de la Bloomberg, chiar serviciilor de informații americane, care au sprijinit ani de zile cu arme și echipamente creșterea unor organizații din Siria care sunt afiliate al-Qaeda (Frontul al-Nusra n.r.) coordonând direct preluarea regiunii Idlib în 2015.

Dar nu numai administrația americană, dornică să justifice cheltuielile uriașe ale țării, vorbește de o creștere a amenințării teroriste. Și Organizația Națiunilor Unite avertizează că un nou val de atacuri teroriste este posibil înainte de sfârșitul anului. Autorii raportului ONU sugerează, conform ziarului The Guardian, că, deși califatul a încetat să mai existe, violența teroristă internațională s-ar putea relua curând. Printre posibilele amenințări, experții vorbesc de cei până la 6000 de europeni care au călătorit în „califat” pentru a lupta de partea ISIS. Chiar dacă mulți dintre ei au murit sau au fost încarcerați în Siria și Irak, aproximativ 2 000 de persoane s-au întors pe bătrânul continent și ar putea trece la acțiune.

O altă preocupare majoră este radicalizarea din închisori, unde mulți dintre „deținuții afectați de sărăcie, marginalizare, frustrare, stima de sine scăzută și violență” intră sub influența jihadiștilor. La fel de grav este că ISIS are acces la o sumă uriașă (între 50 și 300 de milioane dolari obținuți din exploatarea rezervelor de petrol și spolierea populației locale din Siria și Irak) și continuă propaganda pentru a-și menține reputația de lider al terorismului mondial,. „Când va avea posibilitatea de a investi în operațiuni externe, Statul Islamic va direcționa și va facilita atacurile internaționale (…)…

Prin urmare, reducerea actuală a unor astfel de atacuri poate să nu dureze mult, posibil nici măcar până la sfârșitul anului 2019 ”.

Cât despre al-Qaeda, raportul sugerează că organizația rămâne puternică și asta chiar dacă actualul lider Ayman al-Zawahiri pare să aibă probleme medicale, iar americanii anunță că l-au ucis pe Hamza bin Laden, unul dintre posibilii succesori la conducerea organizației.

Raportul ONU, care se bazează pe informațiile furnizate de agențiile de informații ale statelor membre ONU, oferă o imagine de ansamblu asupra îngrijorărilor pe care le au serviciile de securitate din întreaga lume.Deși califatul statului islamic a încetat să existe, susține documentul, statele membre sunt de acord că amenințarea jihadistă este puțin probabil să scadă în intensitate în viitorul previzibil. Deși în ultima vreme au fost mai puține atacuri reușite decât în perioada 2015 – 2016, când extremiștii au ucis sute de oameni în Franța, Belgia și Germania, amenințarea „rămâne ridicată” pentru Europa. Conform raportului ONU, unele state din Africa Centrală și-au exprimat îngrijorarea că grupul jihadist care acționează în estul Congo ar putea crește numeric prin atragerea teroriștilor străini și stabilirea unor legături cu alte filiale ale Isis care operează în

Africa. Alte servicii secrete au sugerat, însă, că revendicările acestui grup sunt „oportuniste” și adevăratul lui scop sunt banii, nu impunerea unui fundamentalism islamic în regiune.

