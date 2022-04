Omul lui Putin a fost lovit în figură. Imaginile au făcut înconjurul internetului. Cât de gravă a fost lovitura

Imaginile cu Aleksandr Lukashenko, lovit cu crosa în figură, au făcut înconjurul internetului, fiind preluate pe mai multe conturi de socializare. Incidentul s-a petrecut la un meci de hochei, la nivel de amatori, care s-a desfășurat în capitala Belarus, Minsk.

Aleksandr Lukashenko, dictatorul din Belarus, a fost lovit accidental cu crosa în față de unul dintre adversari în timpul unuia dintre meciurile de hochei. El a primit îngrijiri medicale de urgență, dar nu a abandonat partida. Chiar dacă a fost lovit, a continuat să joace până la finalul partidei.

Lukashenko, în vârstă de 67 de ani, este un împătimit al acestui sport. Periodic, el joacă în meciuri demonstrative, așa cum a fost și în cazul acesta. A fost vorba despre o partidă dintre echipa sa și o echipă din regiunea capitalei Minsk.

Clipul video a fost postat pe un canal de Telegram, intitulat „Pool of the First”. Cei care au prezentat imaginile au ținut să precizeze, cu umor, că adversarul care l-a lovit pe Lukashenko a scăpat fără să fie pedepsit. Acesta „este bine”, au dat asigurări autorii postării, iar „echipa președintelui a câștigat meciul”, așa cum era de așteptat, de altfel.

🏒 Lukashenko has played hockey today and was hit with a stick in his face.

The press service of the self-proclaimed President of Belarus says that this happened by chance, but we would not mind if not. pic.twitter.com/vc1tDmJGSs

— Ukraine 4 Freedom (@uawarinfo) April 9, 2022