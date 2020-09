Avertisment șocant pentru omenire. El a fost lansat de directorul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, în cadrul unei conferințe de presă.

“Ori ne salvăm cu toții, ori pierdem toți bătălia cu pandemia”, a declarat directorul (OMS). Potrivit celor mai noi informații, 31.668.128 de oameni din lume s-au infectat cu noul coronavirus, numărul deceselor fiind de 972.434.

“COVID-19 nu poate fi înfrântă de fiecare țară separat și pe rând”

Potrivit directorului OMS, este important ca populația lumii să aibă acces la vaccinul anti-coronavirus. El a declarat că scopul principal este ca oameni din toate ţările să fie imunizați, și nu toţi oamenii doar din câteva ţări. El a declarat că Organizaţia Mondială a Sănătății și-a propus să dețină 2 miliarde de doze de vaccin care vor fi disponibile până la sfârşitul anului viitor.

“Ne scufundăm sau înotăm împreună”

“Ne scufundăm sau înotăm împreună, cea mai rapidă metodă de a încheia pandemia şi de a accelera redresarea economică este să ne asigurăm că în toate țările sunt vaccinați unii oameni, nu toţi oamenii din unele ţări”, a afirmat droctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director OMS,.

“COVID-19 nu poate fi înfrântă de fiecare țară separat și pe rând, trebuie să împărțim cu toții vaccinul salvator în același timp. Omenirea nu a mai avut vreodată de-a face cu o miză de intervenție salvatoare de vieți la nivel global”, a declarat doctor Richard Hatchett, CEO CEPI.

204.925 de decese provocate de virusul SARS-CoV-2 în SUA

Potrivit informațiilor furnizate marți seară, în jurul orei 22:00, bilanțul morților din cauza SARS-CoV-2 a ajuns la 204.925 în SUA. În câteva zile, se va depăși 7 milioane de cazuri de infectare. Oamenii de știință au spus că n-a trecut perioada cea mai dificilă. Astfel, în mai bine de jumătate dintre statele americane crește numărul testelor pozitive, dar şi numărul deceselor.

“S-ar putea să urmeze o iarnă apocaliptică, îmi pare rău s-o spun”

A declarat doctor Peter Hotez, profesor Baylor College of Medicine. Potrivit celor mai mulți specialiști,

un vaccin împotriva coronavirusului ar putea fi disponibil pe scară largă abia la jumătatea anului 2021. Respectic la un an, un an şi jumătate după prima apariţie a virusului.La ora actuală sunt 9 vaccinuri aflate în faza finală a testelor clinice.

Un al doilea vaccin anti-COVID înregistrat în octombrie în Rusia

Rusia aşteaptă să înregistreze în octombrie un al doilea potenţial vaccin anti-COVID, potrivit agenţiei TASS. În august, a fost brevetat primul ser rusesc, denumit Sputnik V, pentru uz local. Moscova anunţa în septembrie că fazele iniţiale ale testelor clinice au demonstrat că vaccinul produce un răspuns autoimun împotriva coronavirusului. Însă este nevoie de teste extinse. Acestea presupun zeci de mii de voluntari, pentru a se dovedi eficacitatea şi siguranţa vaccinului. Faza finală a testelor clinice cu diferite vaccinuri, dezvoltate de compania chineză Cansinobio, a început în Pakistan. SUA, India, Brazilia, Rusia, Peru, Columbia și Mexic sunt cele mai afectate state de pandemia de coronavirus , potrivit cancan.ro.