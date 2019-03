Olivia Steer, taxată dur pentru derapajele sale. A primit lovitura de grație chiar de la Facebook

Olivia Steer lovește din nou. Într-o emisiune de la Pro TV, Olivia Steer, cunoscută pentru campania sa intensă anti-vaccinare, a avut o discuție aprinsă doctorul Mihai Craiu, care a stârnit o nouă serie de reacții în rândul opiniei publice.





De altfel, Olivia Steer și-a „câștigat” notorietatea prin intermediul controverselor pe care a reușit să le iște de-a lungul timpului.

Olivia Steer și-a început cariera din postura de prezentatoare TV, dar în ultimii ani aceasta a devenit cunoscută publicului larg pentru modul în care încearcă să atace medicina tradițională, dar mai ales vaccinurile. Unii oameni sunt de acord cu convingerile sale, în timp ce alții o critică extrem de dur.

Invitaţi în emisiunea „Vorbeşte lumea”, difuzată de Pro TV, Olivia Steer şi medicul Mihai Craiu au avut o dezbatere aprinsă pe tema vaccinurilor. Bineînțeles că și de această racțiile de pe Facebook au fost pe măsură, au curs reacțiile pe Facebook. Dana Rogoz care a felicitat echipa emisiunii „Vorbeşte lumea" pentru iniţiativă, însă a criticat atitudinea Olivei Steer. „Nu poate să nu mă întristeze faptul că un medic a ajuns în situaţia de a se justifica în faţa unora cu păreri, dar fără studii. Trebuie să fie îngrozitor de frustrant”, a scris Dana Rogoz pe Facebook.

Iată că, de această dată, Olivia Steer a fost aspru sancționată pentru derapajul său. Joi seară, pagina de Facebook a Oliviei Steer nu a mai putut fi accesată: „Sorry, this content isn't available right now”.

