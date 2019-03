Momente cumplite pentru Olivia Steer. Cancerul a distrus viața vedetei

În urmă cu nouă ani sora Oliviei Steer, Lavinia, a murit la doar 38 de ani, după o luptă cu cancerul. Ea avea un băiat pe care îl creștea singură.





Sora Oliviei Steer a fost diagnosticată cu cancer în timp ce era însărcinată cu Alex, dar s-a stins din viață la cinci ani după ce l-a născut.

„Chiar dacă fizic sora și tatăl meu nu mai sunt, avem o legătură. Când am o dilemă mă gândesc ce ar fi zis tata sau Lavinia și găsesc răspunsul. Când Lavinia a plecat puțin, am încercat să deslușesc întrebarea. Sora mea a descoperit că avea cancer la câteva luni de sarcină și am încercat să găsesc alternative. Lavinia a fost prinsă în caruselul alopatiei și a mai trăit cinci ani.

A murit când Alex, fiul ei, avea cinci ani. Fiul ei seamănă foarte mult cu ea. Are aceeași ochi verzi. Este frumos. Mama mea l-a crescut pe Alex. Lavinia a născut prin cezariană și după a început să facă chimioterapie, nu a putut să-l mai crească”, declara în trecut Olivia Steer, potrivit cancan.ro.

