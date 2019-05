Olguţa reacţionează dur după ce premierul Olandei, Mark Rutte, a declarat că România nu este pregătită să intre în spaţiul Schengen. „Îi interesează doar să le apară rânjetul în fotografia de familie”

După ce premierul Olandei, Mark Rutte a afirmat, joi, la Summitul UE de la Sibiu, că Olanda nu este de acord cu intrarea României în spaţiul Schengen, Lia Olguţa Vasilescu a reacţionat imediat şi a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în care critică poziţia oficialului olandez.





„Premierul Olandei ne-a transmis azi, de la Sibiu, ca Olanda nu e de acord sa fim primiti in Spatiul Schengen. La ce buna toata desfasurarea de forte de azi? Ca sa vina mai marii europeni sa ne spuna cat de putin contam pentru ei si sa critice Romania? Johannis s-a spalat pe maini. Temele importante pentru stat au fost pasate la guvern. El si PNL sunt in campanie. Ii intereseaza doar sa le apara ranjetul in fotografia de familie... Cu ce se aleg romanii, insa?'', a scris Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook. Mesajul premierului olandez vine la doar o zi după ce ministrul de interne Carmen Dan îi ceruse şefului statului să facă lobby României pentru intrarea în Schengen.

