Olguța Vasilescu, acuzații grave la adresa Ralucăi Turcan. Fost ministru al Muncii în guvernul PSD, Olguța Vasilescu o acuză pe Raluca Turcan de minciună când vorbește de sporuri de 85% în cazul unor bugetari. Potrivit spuselor sale, legea prevede un plafon clar până la care pot fi acordate sporurile.

Olguța Vasilescu susține că Legea Salarizării prevede un plafon de 30% pentru total sporuri de care poate beneficia un angajat.

„Eu cred că acești oameni fie mint cu nerușinare, fie nici măcar nu au citit Legea Pensiilor sau Legea Salarizării. Pentru că se discuta aici despre sporuri de 90%. I-am tot auzit zilelea acestea. Va rog frumos să citiți articolul 25 din Legea Salarizării. Veți vedea că nu pot să treacă de mai mult de 30% sporurile cumulate pe ordonatorul de credit. Noi pentru asta am avut demonstrații în stradă când am făcut Legea Salarizării și am ținut la această chestiune”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Olguța Vasilescu, acuzații grave la adresa Ralucăi Turcan

Ea a precizat că nici în spitalele subordonate Ministerului Sănătății, legea nu permite ca sporurile să depășească 30% din salariu.

„Ministerul Sănătății, toate spitalele care sunt în gestiunea Ministerului Sănătății, pot ei să aibă tot felul de sporuri acolo, nu au voie, per total să treacă peste 30%. De unde scot toate aberațiile astea nu știu. Dar în nici un caz din lege. De unde scot sporurile astea, de calculator, tot felul de invenții?”, s-a întrebat Lia Olguța Vasilescu.

Ce a spus Raluca Turcan

Olguța Vasilescu a făcut aceste declarații după ce Raluca Turcan, ministrul Muncii, a vorbit despre noua lege a salarizării și despre grilele de salarizare. Raluca Turcan a declarat că nivelul sporurilor reprezintă 13% din totalul cheltuielilor salariale. Ea a precizat că sunt categorii ocupaţionale pentru care acest nivel se ridică la 85%.

„Per total cheltuieli salariale în momentul de faţă nivelul sporurilor reprezintă 13%, din analizele noastre, ceea ce nu ar fi neapărat foarte mult. Sunt categorii ocupaţionale salariale pentru care nivelul sporurilor reprezintă 85%, ceea ce este foarte mult. Rolul nostru ca Ministerul al Muncii este să ne uităm la ce raportare se fac salariile în plată”, a declarat Raluca Turcan, la Antena 3.

Ea a afirmat că aceste sporuri sunt în sistemul de sănătate şi în sistemul de justiţie.

„Acolo sunt aceste sporuri de 85% şi de aceea vă spun că nu putem să le tratăm cu uşurinţă. Vorbim de fapt de sporuri care completează veniturile celor din sănătate care au fost în prima linie a combaterii pandemiei. Pentru asta ne trebuie foarte multă precauţie şi înţelepciune şi să găsim nişte instrumente cu adevărat echitabile care să stimuleze”, a mai spus Raluca Turcan.