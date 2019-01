OLGUȚA este la CUȚITE cu DRAGNEA? Adevărul despre MUTAREA de la MINISTER a fost DEVOALAT

Lia Olguța Vasilescu, fostul ministru al Muncii, a făcut declarații de ultim moment cu privire la scandalul dintre ea și Liviu Dragnea, șeful PSD. După ce au apărut informații potrivit cărora Dragnea o vrea eliminată din Guvern, Olguța Vasilescu a făcut noi dezvăluiri





Fostul ministru a menţionat că Dragnea nu nu este vinovat de plecarea sa la alt minister, aceasta susţinând că ea a solicitat această mutare.

„1. Nu Liviu Dragnea a cerut mutarea mea la alt minister. EU am solicitat acest lucru, cu riscul asumat sa rămân in afara guvernului, pentru ca la Ministerul Muncii am reuşit sa îndeplinesc programul de guvernare care avea termen de finalizare 2020.

2. Nu am vorbit vineri nici măcar telefonic cu Liviu Dragnea, iar dacă era ceva de reproşat nu el era persoana in cauza, pentru ca nu el a declanşat aceasta situaţie”.

Reamintim că în 20 noiembrie, şeful statului a acceptat propunerea premierului privind schimbarea din funcţie a şase miniştri, dar a refuzat să o numească pe Lia Olguţa Vasilescu la Ministerul Transporturilor şi pe Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltării. Klaus Iohannis a precizat că propunerile sunt „nepotrivite”, reamintește News.ro.

Ulterior, PSD a venit cu alte propuneri: Lia Olguţa Vasilescu la Ministerul Dezvoltării şi Mircea Drăghici la Transporturi, însă nici de această data șeful statului nu a acceptat propunerile din partea social-democarților. La începutul acestui an, Iohannis a declarat că echipa sa de la Cotroceni încă redactează un document prin care președintele repinge propunerile celor doi.

Conform ultimelor informații, se pare că premierul Dăncilă urmează să numească doi intermari pentru aceste funcții. Ministerele au rămas blocate în contextul în care România a preluat, începând cu 1 ianuarie, președinția UE.

