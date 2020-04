Cu această ocazie, Olguţa le-a expus liderilor sindicali câteva aspecte din trecut şi apoi le-a scos în faţă activitatea sindicalistă din ultimii 30 ani:

„Se vorbeste din nou de taierea salariilor! Sindicatele? Care sindicate? Miauna cate unii ceva de parca si-ar cere scuze ca deranjeaza…

Si ce mai rageau pe sub balcoanele ministrilor PSD cand le mareau salariile… Ziceti de clasa politica din ultimii 30 de ani? Pai si sindicatele unde au fost in perioada asta? Unde sunt acum? Ca ma uit lung in zare si nu vad pe nimeni…”

Referitor la acest subiect, amintim că Guvernul pregătește o Ordonanță de urgență potrivit căreia angajații instituțiilor de stat neimplicate direct în combaterea epidemiei de coronavirus vor fi trimiși acasă în șomaj tehnic pentru 15 zile pe lună.

Aceştia urmează să revină la muncă după două săptămâni pentru a-i înlocui pe ceilalți, dar ideea nu este agreată de sindicate, care atrag atenția că măsura poate dubla criza provocată.

Conform celor declarate recent de premierul Ludovic Orban, cei trimiși într-un așa zis șomaj tehnic pentru două săptămâni vor primi 75% din salariul brut de încadrare. Excepțiile de la această regulă? Angajații MApN și MAI.

Unul dintre cei mai cunoscuţi lideri sindicali din România, Bogdan Hossu, a reacţionat deja: „Deși am spus că trebuie o clarificare a șomajului tehnic, cel puțin mecanismul spus ieri de către prim-ministru, arată că, de fapt, nu s-a făcut nicio analiză aprofundată și va fi o măsura care aparent va apărea ca o măsură de austeritate.

Personalul bugetar, structura sa de venituri este 70% salariu de bază, 30% prin sporuri, limitând la salariul mediu pe economie, ar însemnă o tăiere a salariilor din sectorul bugetar pentru 70 % din personalul care pleacă în șomaj tehnic și tăierea ar fi de minimum 35 % pe structura estimată de colegii noștri, dar care ajunge până la 50% din venitul salarial.

Nu cred că asta este măsură care vă rezolva problemele guvernamentale ci dă ideea unei gândiri rudimentare și nu a unei gândiri care să ducă la rezolvarea problemelor. Speram că printr-un dialog social real, care parțial a fost suspendat prin ordonanță militară, să se renunțe la acest lucru.”