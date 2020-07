În cursul ultimei săptămâni, 179 de ofițeri NYPD și-au depus cererea de pensionare, în comparație cu doar 35 în aceeași săptămână a anului 2019, ceea ce reprezintă o creștere de 411%, scrie ziarul american The Hill.

Din 25 mai – data la care George Floyd a murit când a fost arestat la Minneapolis și au început mișcările de protest violente – și până în prezent, 503 ofițeri NYPD și-au depus cererea de pensionare, în comparație cu 287, în perioada corespunzătoare a anului trecut, ceea ce înseamnă o creștere cu 75%.

Valul de pensionări a urmat după ce, pe fondul violențelor protestelor, primarul Democrat Bill de Blasio a anunțat decizia de a desființa unitatea anti-infracțională a poliției și de a renunța la raziile care vizează anumite zone cu criminalitate crescută.

La scurt timp după ce cei 600 de agenți ai unității au primit noi sarcini de serviciu, numărul împușcăturilor din New York a crescut cu peste 358% la jumătatea lunii iunie, comparativ cu anul trecut.

NYC in the last month saw a 204% increase in shooting victims. @NYPDPBMN , primarily in Harlem, saw an increase of 345% in gun violence victims. The Bronx 167%. Brooklyn North 175%. Brooklyn South 291%. @NYPDPBMS 100%. Queens North 133%. Queens South 267%. Staten Island 133%. pic.twitter.com/rqXnNKxR9r

„Împușcăturile și omorurile nu încetează să crească exponențial, dar liderii noștri municipali au decis că poliția proactivă nu reprezintăo prioritate”, a declarat Patrick Linch, președintele Police Benevolent Association, un sindicat de poliție care îi reprezintă pe ofițerii NYPD.

„Deși decizia de pensionare este o chestiune personală și ea poate fi atribuită unei serii întregi de factori, asistăm la o tendință îngrijorătoare pe care o monitorizăm îndeaproape, a declarat sergent Mary Frances O’Donnell, o purtătoare de cuvânt a comandantului NYPD, la CNN.

O’Donnell a mai precizat că atunci când cineva se pensionează, Departamentul de Pensii trimite avize privind persoanele care au cerut pensionarea într-o anumită perioadă.

Ceea ce în mod normal era o pagină sau două, s-au transformat în șase pagini de avize.

„Este firesc că polițiștii își cer pensionarea într-un ritm mai mare”, a declarat pentru CNN Chris Monahan, președintele Captains Endowment Association. „Am fost abandonați de către Departamentul de Poliție din New York și de către oficialii aleși.”

809 cops have filed for retirement, compared to 287 during the same time period last year. That’s almost 1,000 less officers to keep us safe and battle gun violence that is skyrocketing. There is also no new police academy class in sight. Less officers means more violence. pic.twitter.com/GszotHypfh

— NYC PBA (@NYCPBA) July 8, 2020