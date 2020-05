Astfel, La Liga va lua startul după data de 8 iunie și se va relua cu etapa a 28-a, potrivit anunțului făcut, sâmbătă, de Pedro Sanchez, premierul Spaniei. Presa iberică speculează că meciurile vor începe pe 12 iunie.

Amintim că toate turneele fotbalistice din Spania au fost suspendate pe 12 martie din cauza pandemiei de coronavirus. Primul meci care va redeschide campioantul Spaniei va fi derby-ul dintre Sevilla și Betis Sevilla, care este programat vineri, 12 iunie, de la ora 22:00 (în direct la Digi Sport.

„Spania a făcut ce trebuie și acum se deschid noi orizonturi pentru toată lumea. A venit momentul să ne recuperăm multe din activitățile zilnice.

A sosit momentul să anunțăm un nou sezon turistic pentru această vară. Unitățile turistice se pot pregăti de azi. Astăzi am obținut o victorie, deoarece am respectat regulile și am mers pe o cale bună”, a anunțat guvernul spaniol.