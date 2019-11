UPDATE: Cosmin Contra a anunțat că a părăsit naționala. „Plec de la națională. Vreau să-i mulțumesc domnului Răzvan Burleanu pentru șansa de a fi selecționer. Vreau să cer scuze fanilor că nu am putut face mai mult. Au fost și lucruri bune, au fost pe teren 8 jucători de la U21. Ați văzut diferența. Niciodată nu o să regret că am fost antrenorul echipei naționalei. Cred că meritam un pic mai mult respect din partea anumitor persoane”, a anunțat Contra la zona mixtă.

……………………………………………………………….

România a fost umilită la Madrid, în casa lui Atletico, pe „Wanda Metropolitano”. În acest joc, doar gazdele au contat pe teren, în vreme ce elevii lui Contra au făcut poate cel mai slab meci din „era <<Guriță>>”. Cosmin Contra s-a legat de jucătorii săi după săi după eșecul de la Madrid. Viitorul său pe banca naționalei pare că a fost decis înaintea duelului cu Spania.

„Am întâlnit o echipă puternică, am aliniat o echipă tânără. Împreună au jucat multe meciuri la U21, am încercat să umblu la moralul jucătorilor după meciul cu Suedia. Din păcate, am luat gol foarte repede. Am avut ocazie la 1-0, dacă egalam, poate moralul jucătorilor ar fi fost altul. E o înfrângere dură. Am puterea să zâmbesc, nu îmi plac aceste înfrângeri, dar sunt atât de trist de nu am cuvinte.

Poți pierde un meci împotriva Spaniei, dar nu poți să nu alergi, să nu le demonstrezi tuturor ce poți. Spania e mult mai bună decât echipa României. Adversarii ne-au bătut în atitudine. Este diferență mare între U21 și să joci la naționala mare. După un meci cu Spania, jucătorii au văzut cum se joacă la cel mai înalt nivel

Decizia a fost luată înainte de meci, dar o vom comunica. O s-o aflați. Era foarte greu să se schimbe ceva. Mă așteptam la ceva de la ei.

Îmi asum această vină, dar ei trebuie să înțeleagă că nu pot face performanță cu această atitudine”, a spus Contra, la Pro TV.

Vineri va avea loc tragerea la sorți pentru semifinalele Ligii Națiunilor, rundă în care România va înfrunta, pe 26 martie, Scoția sau Islanda.

Te-ar putea interesa și: