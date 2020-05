Va trebui sa stiti foarte bine ce sunt fungicidele, care sunt „curative” si care sunt „preventive”, ce inseamna fiecare optiune si cum functioneaza. In plus, trebuie sa nu treceti cu vederea oferta fungicide esenzi care va ofera produse reglementate, de calitate si diversificate.

Bolile sunt o sursa majora de daune pentru culturile agricole, boli care pot fi cauzate de o serie de organisme patogene ale plantelor. Ciupercile sunt principala cauza a pierderii culturilor la nivel mondial. Virusii, nematodele si bacteriile cauzeaza, de asemenea, boli ale plantelor. Simptomele, asemanatoare cu cele provocate de agenti patogeni, pot fi cauzate de factori abiotici (care nu sunt vii), cum ar fi deficienta de nutrienti si poluarea aerului si, de asemenea, de insecte.

Fungicidele, erbicidele si insecticidele sunt toate pesticide utilizate in protectia plantelor. Un fungicid este un tip specific de pesticid care controleaza boala fungica prin inhibarea sau uciderea specifica a ciupercii care provoaca boala. Nu toate bolile cauzate de ciuperci pot fi controlate in mod adecvat de fungicide. Acestea includ bolile Fusarium si Verticillium. Bolile cauzate de alte tipuri de organisme, tulburarile cauzate de factori abiotici si de insecte nu sunt controlate de fungicide. Astfel, este esential sa se stabileasca mai intai cauza simptomelor inainte de aplicarea unui fungicid.

De ce sunt necesare fungicidele?

Bolile sunt frecvente in lumea plantelor, adesea avand un impact economic semnificativ asupra randamentului si calitatii culturilor. Gestionarea bolilor este o componenta esentiala a productiei pentru majoritatea culturilor. In general, exista trei motive principale pentru care fungicidele sunt utilizate:

– Pentru a controla o boala in timpul germinarii si dezvoltarii unei culturi.

– Cresterea productivitatii unei culturi si reducerea daunelor. Culturile alimentare bolnave pot produce mai putin, deoarece frunzele lor, care sunt necesare pentru fotosinteza, sunt afectate de boala.

– Imbunatatirea calitatii plantelor si produselor recoltate. Unele dintre cele mai mari pierderi apar dupa recoltare. Ciupercile adesea strica fructele, legumele, tuberculii si semintele pastrate. Cateva elemente care infecteaza boabele produc toxine (micotoxine) capabile sa provoace boli grave sau chiar moarte la oameni si animale atunci cand sunt consumate. Fungicidele au fost utilizate pentru a reduce contaminarea cu micotoxine.

Rolul fungicidelor in gestionarea bolilor

Bolile plantelor sunt cel mai bine gestionate prin integrarea unui numar de practici de control care pot include: rotatia culturilor, selectia culturilor prin culturi tolerante la boli sau rezistente la boli, timp de plantare, nivel de fertilizare, micro- modificarea climei, igienizarea si aplicarea fungicidelor. Fungicidele sunt adesea o parte vitala a combaterii bolilor, deoarece controleaza in mod satisfacator multe boli.

Spre deosebire de majoritatea medicamentelor folosite de oameni, majoritatea fungicidelor trebuie aplicate inainte de aparitia bolii sau la prima aparitie a simptomelor pentru a fi eficiente. Spre deosebire de multe boli ale oamenilor si animalelor, aplicarea fungicidelor nu poate vindeca simptomele deja prezente, chiar daca agentul patogen este ucis.

Acest lucru se datoreaza faptului ca plantele cresc si se dezvolta diferit fata de animale. De obicei, fungicidele protejeaza o noua crestere neinfectata de boli. Putine fungicide sunt eficiente impotriva agentilor patogeni dupa ce au infectat o planta. Cele care au proprietati „curative”, ceea ce inseamna ca sunt active impotriva agentilor patogeni care au infectat deja planta, au o capacitate limitata de a face acest lucru, adesea fiind active doar pe un agent patogen in cateva zile de la infectie.

Multe fungicide au o activitate care ofera o eficacitate ridicata impotriva agentilor patogeni specifici, ceea ce inseamna un potential scazut de toxicitate pentru om si alte organisme, dar are ca rezultat un risc ridicat ca agentii patogeni sa dezvolte rezistenta la fungicid. Un agent patogen rezistent este mai putin sensibil la actiunea fungicidului, ceea ce determina ca fungicidul sa fie mai putin eficient sau chiar ineficient.

Fungicidele care sunt concepute pentru a viza anumite enzime sau proteine ​​produse de ciuperci nu afecteaza tesutul plantelor, astfel incat acestea pot patrunde si se pot deplasa in interiorul frunzelor, avand proprietati curative si crescand cantitatea de tesut vegetal protejat. Deoarece modul de actiune al acestor fungicide este atat de specific, mici modificari genetice ale ciupercilor pot depasi eficacitatea acestor fungicide si populatiile de patogeni pot deveni rezistente la aplicatiile viitoare.

Strategiile de gestionare a bolilor care se bazeaza foarte mult pe aplicarea curativa a fungicidelor duc adesea la mai multe probleme de rezistenta datorate dimensiunii mari a populatiei patogene si eradicarea dificila a agentului patogen integral din interiorul plantei.

Cultivatorii folosesc adesea sisteme de prognoza a bolilor, atunci cand acestea sunt disponibile, pentru a se asigura ca fungicidele sunt aplicate atunci cand este necesar si pentru a evita cheltuielile si posibilul impact asupra mediului al aplicatiilor inutile. Sistemele de prognoza au fost dezvoltate pentru o serie de boli bazate pe o intelegere a conditiilor de mediu favorabile dezvoltarii acestora. In mod obisnuit, acestea se bazeaza pe temperatura si umiditate relativa sau umezeala frunzelor in zona in care este cultivata cultura. Acest lucru implica cercetarea de rutina a simptomelor, apoi aplicarea fungicidelor atunci cand cantitatea de simptome atinge un nivel critic si cand boala nu poate fi controlata in mod adecvat.

Rezistenta la fungicide

Rezistenta la fungicide este o trasatura stabila, ereditara, care are ca rezultat o reducere a sensibilitatii la un fungicid de catre o ciuperca individuala. Aceasta abilitate este obtinuta prin procese evolutive. Fungicidele cu un mod de actiune singular prezinta un risc relativ ridicat pentru dezvoltarea rezistentei in comparatie cu cele cu mod de actiune cu mai multe laturi.

Majoritatea fungicidelor disponibile astazi au un mod de actiune singular, deoarece acest lucru este asociat cu un potential mai mic de impact negativ asupra mediului, inclusiv a organismelor non-tinta.